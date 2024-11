Vorbim despre o decizie in prima instanta, nu despre o decizie definitiva. Tudor Duma a fost condamnat pentru trafic de droguri.

Duma este cel care il aproviziona cu droguri pe Vlad Pascu, autorul accidentului cu 2 morti din statiunea 2 Mai.

"Maru" este cel care a dat o spargere la Spitalul Floreasca in cautarea de substante periculoase. Acesta se lauda, de altfel, cu activitatea lui de dealer si pe retelele de socializare. Se filma deseori aflat sub influenta drogurilor sau in timp ce ii umilea pe alti tineri din anturajul lui.

Cel care a facut declaratiile despre Tudor Duma este chiar Vlad Pascu. Beizadeaua a spus ca de la "Maru" lua droguri atat el cat si prietenii lui.