„Să terminăm odată cu toată această tevatură. Mai terminați cu mama pensionară. Nu e vorba de pensie aici. Au fost bani obținuți din tranzacții imobiliare derulate oficial prin bănci comerciale, la vedere. Toate tranzacțiile mele imobliare au stat sub atenția DNA timp de 7 ani. Mama mea a lucrat la Fabrica de Confecții Focșani. Ce legătură are una cu alta. În anul 2002, după ce am intrat în război cu Adrian Năstase, că nu mai știa ce să facă cu procuratura și cu Ilie Botoș, mi-am transferat toate proprietățile pe numele mamei mele. Banii făcuți până atunci de mine, peste 1,5 milioane de mărci germane, i-am investit în pâmânt, în imobiliare. Pe care mama apoi le-am vandut când i-a permis piața. Nu înțelegețiodată că nu am furat nimic și suntem o familie onestă?!”, a declarat Marian Oprișan la Realitatea Plus.

Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, și-a publicat declarația de avere. Potrivit documentului, veniturile politicianului au rămas aceleași, din salariu, dar averea i-a crescut iar mama sa, Lucia Gherarde (pensionară de la fosta fabrică de Confecții Focșani), l-a împrumutat iar, cu 1.300.000 de lei, împrumut scadent în 2031. Oprișan mai are 3 împrumuturi de la mama sa, scadente în 2028 și în 2030.

Deși deține mai multe proprietăți, inclusiv un adevărat domeniu în comuna vrânceană Bolotești, unele dintre ele nu apar în declarația de avere. Potrivit declarației de avere publicată recent pe site-ul Consiliului Județean Vrancea, Oprișan are un venit anual, din indemnizația de vicepreședinte de CJ, de 148209 de lei.