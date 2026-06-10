De ce vezi „semne” peste tot? Psihologii explică fenomenul care îi face pe oameni să creadă în coincidențe

Ți s-a întâmplat vreodată să te gândești la cineva și, câteva secunde mai târziu, să primești un apel de la acea persoană? Sau să observi același număr repetându-se în mod constant și să ai impresia că Universul încearcă să îți transmită un mesaj? Mulți oameni interpretează astfel de coincidențe ca fiind semne cu o semnificație specială. Psihologia explică însă acest fenomen printr-un concept numit apofenie.

Ce este apofenia

Apofenia reprezintă tendința creierului de a identifica tipare, conexiuni și semnificații în evenimente care sunt, de fapt, întâmplătoare sau fără legătură între ele. Termenul a fost introdus de psihiatrul și neurologul german Klaus Conrad, însă specialiștii subliniază că nu este vorba despre o tulburare psihică, ci despre un mecanism normal al minții umane, scrie Real Simple.

Potrivit psihologului clinician Sanam Hafeez, apofenia apare atunci când oamenii percep mesaje sau relații semnificative în fenomene aleatorii, o experiență pe care aproape toți o trăiesc la un moment dat.

Cum se manifestă în viața de zi cu zi

Apofenia poate lua multe forme și este mai prezentă în viața noastră decât am crede. Printre cele mai comune exemple se numără observarea repetată a unor numere precum 11:11, interpretarea unor postări de pe rețelele sociale ca fiind mesaje personale sau atribuirea unei semnificații speciale unor versuri, simboluri ori coincidențe.

De asemenea, unii oameni consideră anumite întâmplări drept confirmări ale unor decizii importante, dezvoltă ritualuri pentru noroc înaintea unor evenimente sau interpretează semne din natură ca mesaje cu caracter personal.

În cazul persoanelor care trec printr-o perioadă de doliu, astfel de asocieri pot avea și un rol emoțional pozitiv. Psihologii observă frecvent că oamenii găsesc alinare în ideea că anumite simboluri, melodii sau coincidențe reprezintă o legătură cu cei dragi care au murit.

De ce caută creierul tipare

Din perspectivă evolutivă, această tendință a avut un rol important pentru supraviețuire. Creierul uman este programat să detecteze rapid posibile amenințări și să găsească explicații pentru ceea ce observă.

Specialiștii explică faptul că, de-a lungul evoluției, a fost mai avantajos să presupunem existența unui pericol acolo unde poate nu era unul decât să ignorăm un risc real. Acest mecanism ne-a ajutat să supraviețuim, însă în societatea modernă poate conduce la interpretarea exagerată a unor coincidențe.

Când poate deveni problematică

Deși este un proces firesc, apofenia poate crea dificultăți atunci când influențează decizii importante sau determină comportamente riscante.

Experții avertizează că problemele apar atunci când oamenii își bazează alegerile financiare, emoționale sau relaționale pe presupuse semne supranaturale, ignorând faptele concrete. Un exemplu frecvent este luarea unor decizii impulsive privind banii, pe baza convingerii că anumite coincidențe reprezintă un mesaj favorabil.

Fenomenul este întâlnit și în cazul dependenței de jocurile de noroc, unde jucătorii cred că au identificat tipare capabile să prezică rezultatele, continuând astfel să riște sume importante.

Totodată, apofenia poate contribui la dezvoltarea teoriilor conspiraționiste, prin asocierea artificială a unor evenimente fără legătură într-o poveste aparent coerentă.

Legătura cu sănătatea mintală

Apofenia nu este considerată o afecțiune psihică, însă poate apărea mai frecvent în perioade de anxietate, stres accentuat sau în cadrul unor tulburări precum cea obsesiv-compulsivă.

În astfel de situații, oamenii pot dezvolta ceea ce psihologii numesc „gândire magică” – credința că anumite acțiuni, ritualuri sau gânduri influențează direct evenimentele din viață, fără o legătură reală între cauză și efect.

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Cum poate fi gestionată

Specialiștii recomandă verificarea faptelor înainte de formularea unor concluzii, menținerea unui stil de viață echilibrat, reducerea nivelului de stres și conștientizarea emoțiilor în perioadele dificile.

De asemenea, este important ca deciziile majore să fie bazate pe informații concrete și nu exclusiv pe interpretarea unor coincidențe sau presupuse semne.

Când este indicat ajutorul unui specialist

Dacă tendința de a vedea semnificații ascunse în orice coincidență începe să afecteze relațiile, activitatea profesională sau deciziile importante, consultarea unui psiholog poate fi benefică.

Terapia poate ajuta la înțelegerea mecanismelor emoționale care stau la baza acestor interpretări și la dezvoltarea unor modalități mai sănătoase de raportare la evenimentele din viața de zi cu zi.

Apofenia demonstrează cât de puternică este nevoia umană de a găsi sens și ordine într-o lume complexă și imprevizibilă. Deși acest mecanism poate oferi confort și speranță, este important să distingem între intuiție și realitate pentru a evita concluziile înșelătoare.