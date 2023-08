Rolul de parinte este sa-i ghidezi pe copii, sa-i consiliezi, sa le setezi consecinte atunci cand comportamentul lor nu este corespunzator. Cand esti in situatia de “parinte-prieten” este mai greu sa setezi limite pentru un comportament necivilizat, scrie Sfatul Parintilor.

“Cand iti tratezi copilul ca si cand ar fi prietenul tau, ii transmiti mesajul ca este egalul tau, ca puterea lui este egala cu a ta. Am vazut, de-a lungul carierei mele, mai multi parinti care au respectat cu sfintenie cererile copiilor lor pentru a fi parinti <cool>. Cateodata, din cauza programului foarte incarcat, acasa si la birou, este mai usor sa fii un prieten pentru copilul tau. Este mai confortabil. Nu creeaza legaturi puternice intre parinte si copil si, in plus, ii va fi greu sa gestioneze relatiile cu ceilalti adulti”, spune Janet Lehman, psihoterapeut comportamental cu o experienta de peste 30 de ani in lucrul cu parinti, copii si adolescenti, co-creatoarea programului pentru parinti si copii “The Total Transformation Program”.

Potrivit acesteia, atunci cand esti de la egal la egal cu copilul tau, respectul lui pentru tine si pentru ceilalti adulti poate fi diminuat. In plus, ii transmiti ca este cumva responsabil pentru emotiile tale. Ceea ce nu este deloc corect fata de copilul tau. Tratandu-l ca pe egalul tau, nu-i permiti, de fapt, sa se manifeste ca un copil.

Copiii au nevoie sa traiasca din plin fiecare etapa a dezvoltarii lui, astfel incat atunci cand ajunge la maturitate sa stie care este locul si rostul lui pe aceasta lume.

“Cand esti prietenul copilului tau, ii poti spune copilului mai multe decat are nevoie. Ii poti vorbi despre dificultatile cu care te confrunti in viata de adult. Iar acest lucru ii poate transmite mesajul ca tu esti <slab>, iar el – prietenul tau – trebuie sa fie <puternic> ca sa te sprijine si pe tine. Este OK sa ai probleme, insa sa le impartasesti cu copilul tau poate fi prea mult. Prea multe informatii pe care el trebuie sa le poate manageria corespunzator. Ca parinte, insa, trebuie sa il ajuti pe el sa-si rezolve problemele, sa le transmiti mesajul <Sunt aici! Sunt un adult responsabil si te pot ajuta!>”, explica Janet Lehman.

Aceasta sustine ca se poate ajunge la lipsa de respect din partea copilului atunci cand acesta isi formeaza despre tine imaginea ca esti un adult cu multe probleme, care nu este capabil sa si le rezolve singur. Copilul are nevoie sa fie ascultat de catre parintele lui si nu invers. “Mama mea mi-a spus prea multe din problemele ei. Imi vorbea despre cat de teama ii era ca tata o sa-si piarda interesul pentru ea. De la varsta frageda am stiut cat de sensibila este mama mea si am devenit <parintele> ei. Am devenit persoana care trebuie sa aiba grija de mama. Cand, in realitate, ar fi trebui sa fie invers. Copiii n-ar trebui sa stie ce probleme sunt in casnicia voastra. Copiii n-ar trebui sa va auda certandu-va. Iar atunci cand se intampla sa-i spui <Imi pare rau ca a trebuit sa auzi asta! Nu era ceva ce tu ar fi trebuit sa auzi. Eu si tata/mama vom avea grija sa nu se mai repete!>. Daca familia trece printr-o perioada cu dificultati financiare, copilul isi va da seama de asta. Si nu este un lucru rau. Ii puteti spune <Nu vrem sa te ingrijorezi pentru asta. Mama si tata vor munci ceva mai mult ca sa rezolve situatia!>”, mai spune Lehman.

Cum sa nu ii mai spui prea multe copilului tau

Atunci cand ii spui copilului “de toate”, il incarci, de fapt, cu vulnerabilitatile tale. Iar el este un simplu copil, care nu are nevoie de o responsabilitate atat de mare. Nu sunt suficient de maturi pentru a gestiona o astfel de emotie. Abia reusesc sa si le stapaneasca pe ale lor, daramite sa le mai aiba in spate si pe ale parintilor. Daca ai facut asta pana acum, incearca sa-i spui “Cred ca ti-am spus prea multe si te-am incarcat cu problemele mele. Nu o sa mai fac asta!”. Setand aceste limite, se va simti o transformare in relatia parinte-copil.

Cine e parintele?

Cand esti prietenul copilului tau si-l tratezi ca pe egalul tau, este mai dificil sa-i setezi limite si consecinte. Cum ar fi, de exemplu, daca cel mai bun prieten al tau ti-ar seta niste consecinte pentru ca ai intarziat la intalnire. Sigur i-ai rade in fata! Ultimul lucru pe care il asteptam de la prietenii nostri este sa ne fie profesori si sa ne dea pedepse. “Ceea ce vreau sa spun este ca prietenia cu copilul tau nu trebuie sa fie in sensul traditional. Rolul tau este acela de parinte. Daca esti doar prietenul copilului tau, daca l-ai transformat in confidentul tau, nu-ti va lua niciodata autoritatea de parinte in serios”, explica Janet Lehman.

Eu cu cine tin?

Atunci cand ii impartasesti copilului problemele tale, in special cele legate de partenerul de viata, lucrurile se complica din doua puncte de vedere. In primul rand, fortezi copilul sa se plaseze de o parte sau alta a barierei. Nu este corect sa-ti pui copilul sa aleaga intre cei doi parinti. In al doilea rand, pierzi conectarea cu partenerul de viata. Problemele de cuplu se rezolva intre partenerii cuplului, eventual cu ajutorul prietenilor sau al terapeutilor.

Importanta separarii de parinte

Atunci cand cresc, copiii au nevoie sa se separe de parintii lui. Atunci cand tu, ca parinte, i-ai impartasit atat de multe, ii va fi foarte dificil sa “iasa in lume”. Nu va putea sa paraseasca casa parinteasca, nu va putea functiona “de unul singur”. Desi este destul de greu de acceptat, copiii au nevoie de separare pentru a se putea dezvolta armonios in viitori adulti responsabili.

Ca parinte, trebuie sa-ti ajuti copilul sa functioneze ca individ de sine statator.

“Desigur, asta nu inseamna, ca nu ar mai trebui sa petreci timp cu copilul tau, sa nu mai vorbesti cu el deloc. Poti desfasura, in continuare activitati prietenoase cu copilul tau, chiar ii vor face foarte bine. Acestea contribuie din plin la sudarea unor relatii foarte trainice. Problemele incep in momentul in care devii unul dintre prietenii lui si uiti sa mai fii si parintele lui. Parintele care il ghideaza, il ajuta, ii seteaza limite, ii da consecinte. Asa il vei putea ajuta sa devina un adult responsabil”, a adaugat Lehman.

