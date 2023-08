Noul trend în materie de alimentație este reprezentat de utilizarea insectelor în produsele alimentare. Deși pentru unii poate părea ca un scenariu desprins dintr-un film de groază, Comisia Europeană pare să nu aibă nicio problemă în acest sens, mai ales că în luna ianuarie oficialii CE au declarat că noile produse alimentare din insecte sunt sigure pentru consum.

Astfel că, prin decizia oficialilor europeni, începând din acest an sunt permise în alimente și greierii de casă sub formă de praf și viermii mici de făină. Prin urmare, dacă fugi de astfel de ingrediente, este bine să știi cum îţi dai seama dacă produsele cumpărate conţin insecte și ce trebuie să scrie pe eticheta produselor.

Comisia Europeană a autorizat, pe 4 ianuarie 2023, introducerea pe piață a unei a patra insecte, viermele de făină mai mic, ca aliment, și se referă la forma larvară a lui Alphitobius diaperinus, o specie de insectă care aparține familiei Tenebrionidae (gândaci întunecați). Există mai multe tipuri de hrană nouă, inclusiv forme congelate, paste, uscate și pudră de greieri de casă, care urmează să fie comercializate ca ingrediente alimentare în diferite produse alimentare destinate publicului larg. În plus, Comisia Europeană a aprobat recent introducerea pulberii parțial degresate obținute din greieri de casă întregi pe piață ca aliment nou. Această aprobare permite solicitanților să introducă specia de insecte pe piața UE sub anumite condiții de utilizare.

Deși a fost aprobată pentru a fi introdusă pe piață, făina de greieri nu este obligatorie pentru cetățenii UE să o cumpere sau să o consume. Cu toate acestea, unii producători de alimente au îmbrățișat această nouă perspectivă și au anunțat că vor lansa pe piața europeană produse care conțin insecte. Printre aceste alimente se numără pâine cu făină de greieri și supliment din larve de vierme sau burger cu conținut de insecte.

De exemplu, în magazinele Lidl din Marea Britanie au apărut deja în rafturi un nou produs, și anume burgerii cu soia și insecte, același produs ajungând recent și pe rafturile magazinelor din Spania.

O noutate interesantă constă în faptul că greierii domestici pot fi acum folosiți și sub formă de pulbere degresată, în afara celorlalte forme de preparare precum uscate sau congelate. Se plănuiește ca făina de greieri să fie inclusă în diverse produse alimentare, cum ar fi pâine, paste, biscuiți, bere și chiar ciocolată.

În ianuarie, Comisia a dat, de asemenea, undă verde pentru utilizarea viermilor mici de făină în alimentație. Acești viermi mici pot fi folosiți sub formă de pastă tartinabilă, congelați, uscați și sub formă de pulbere. Larvele de viermi de făină sub formă de pudră pot de asemenea servi ca supliment alimentar.

Ce trebuie să scrie pe etichetă

Comisia Europeană subliniază importanța declarării corecte a ingredientelor pe etichetele ambalajelor. Producătorii sunt obligați să precizeze întotdeauna tipul de insectă utilizat în produsul lor.

Trebuie să se țină cont de faptul că anumite persoane pot să fie alergice la alimentele pe bază de insecte, deși acest aspect trebuie investigat cu atenție. În special, consumatorii care sunt alergici la crustacee, moluște sau acarieni din praful de casă ar putea fi expuși riscurilor.

Prin urmare, în cazul vrei să fii sigur că nu aterizează o insectă în mâncarea ta, este necesar să verifici eticheta. Pe aceasta trebuie să fie menționați termenii precum Alphitobius diaperinus (viermii de făină mai mici), Tenebrio Molitor (gândacii de bălegar) sau Locusta migratoria (larve de lăcustă migratoare). Acestea sunt denumirile insectelor în limba latină, iar producătorii sunt obligați să le treacă în lista de ingrediente.

