Furnicile

Pentru a preveni prezenta furnicilor, fa tot posibilul sa nu lasi mancare pe masa si nici firimituri intrucat furnicile apar cand este o sursa de hrana la indemana. Si zaharul trebuie depozitat intr-un recipient inchis ermetic intrucat furnicile au o slabiciune pentru zahar.

Daca furnicile ti-au invadat deja casa foloseste urmatoarele remedii naturale:

Pune cateva coji de castravete in locul prin care patrund furnicile, fie ca este vorba despre fereastra, fie ca este vorba despre pragul usii.

Pune cateva pliculete de ceai de menta in zonele in care observi furnicile. Si frunzele proaspete de menta functioneaza la fel de bine.

Pune piper cayenne, zeama de lamaie, zeama de portocala, scortisoara sau cafea macinata in locul prin care patrund furnicile in casa intrucat acestea nu vor trece peste aceste ingrediente in ruptul capului.

Prepara un amestec facut din apa si sapun lichid si depoziteaza-l intr-un recipient cu pulverizator. Foloseste amestecul pentru a ucide furnicile, pulverizand direct pe ele.

Gandacii de bucatarie

Cea mai buna metoda de prevenire a aparitiei gandacilor de bucatarie consta in mentinerea curateniei in bucatarie. Arunca gunoiul zilnic si nu lasa vase murdare in chiuveta.

Cum sa tii la distanta gandacii de bucatarie:

Apa cu sapun, aplicata direct pe gandacii de bucatarie, ii ucide instantaneu.

Acidul boric ucide, de asemenea, gandacii insa este toxic asa ca pune acid boric pe suprafetele foarte inalte de buctarie, pe dulapurile inalte, pentru ca gandacii au tendinta de a se adaposti in asemenea locuri.

Mirosul de dafin tine la distanta gandacii de bucatarie asa ca pune frunze de dafin in mai multe locuri din bucataria ta, pentru a indeparta gandacii.

Puricii

Daca ai un caine, mai mult ca sigur acesta va aduce puricii de afara in casa ta. Pentru a preveni asemenea situatii, cumpara-i o zgarda antipurici cainelui tau, spala-l cu regularitate si perie-i blana.

Elimina puricii astfel:

Aspira covoarele si canapelele.

Foloseste ulei natural de cedru atunci cand iti speli lenjeriile si hainele pentru a tine puricii la distanta.

Citește continuarea pe doc.ro