Creierul procesează aceste informații într-un mod diferit față de altele, iar consecințele se resimt în relațiile profesionale și personale. Capacitatea de a reține corect un nume întărește încrederea, creează respect și contribuie la consolidarea legăturilor interumane.

Uitarea numelor, o problemă mai comună decât se crede

Foarte mulți oameni întâmpină dificultăți atunci când trebuie să își amintească un nume. Acest lucru poate duce la impresia greșită de dezinteres și la situații sociale neplăcute. Psihologii explică fenomenul prin felul în care creierul stochează informațiile și prin importanța pe care fiecare persoană o acordă datelor primite. Într-un context profesional sau social, memoria pentru nume are un rol aparte, iar lipsa ei poate afecta modul în care ești perceput.

Cum funcționează memoria pentru numele proprii

Profesorul David Ludden de la Georgia Gwinnett College a explicat în Psychology Today că memoria pentru numele proprii funcționează diferit de alte tipuri de informații. „Numele nu au de obicei o legătură logică cu persoana. Drept urmare, sunt mai greu de reținut în comparație cu alte tipuri de date, precum profesiile sau caracteristicile fizice”, a precizat el.

Cel mai adesea, uitarea apare din lipsa repetiției și a asocierii. Când întâlnim o persoană nouă, creierul trebuie să creeze o conexiune între chip și nume. Dacă această legătură nu este întărită, informația se pierde rapid. Teoria „curbei uitării”, formulată de Hermann Ebbinghaus, arată că datele care nu sunt consolidate dispar treptat din memorie.

Contextul în care învățăm un nume contează

Nu doar repetiția are rol în procesul de memorare, ci și contextul în care este reținut numele. Psihologia cognitivă explică faptul că un nume învățat într-o situație cu semnificație emoțională puternică are șanse mai mari să fie păstrat. Spre exemplu, dacă asociezi un nume cu un proiect profesional important, îl vei reține mai ușor decât pe cel al unei persoane întâlnite întâmplător la o petrecere.

Strategii care ajută la reținerea numelor

Există tehnici care pot facilita procesul de memorare a unui nume. Una dintre cele mai simple metode este repetarea activă. Folosirea numelui în timpul conversației de mai multe ori consolidează asocierea dintre chip și denumire. O altă strategie eficientă este asocierea vizuală: crearea unei imagini mentale care să lege numele de o trăsătură distinctivă a persoanei. Potrivit unui studiu publicat de Biblioteca de Medicină din Statele Unite, NIH MediLinePlus, aceste tehnici sporesc semnificativ șansele de a reține numele pentru o perioadă mai lungă.

Ce se întâmplă în creier atunci când nu reținem un nume

Din perspectivă neurologică, memoria pentru nume implică activitatea hipocampului și a cortexului prefrontal. Hipocampul este responsabil pentru consolidarea informațiilor, iar cortexul prefrontal intervine în procesul de regăsire. Odată cu înaintarea în vârstă, aceste structuri pot suferi un declin natural, ceea ce explică dificultatea mai mare a persoanelor în vârstă de a memora nume, potrivit okdiario.es.

