„Primul lucru de știut este că eficacitatea vaccinului împotriva unui purtător al virusului SARS-CoV-2”, însă vaccinul previne riscul de infecții simptomatice, adică să te îmbolnăvești și previne mult riscul unei spitalizări, adică dezvoltarea unei forme grave de boală, susține expertul în epidemiologie.

Marius Gilbert explică, într-o postare pe Twitter, că persoanele vaccinate au în medie de două ori mai mulți contacte decât cele nevaccinate, știind că sunt protejate de vaccin. Astfel că vor contribui inevitabil la răspândirea virusului, care nu previne complet transmiterea. În timp, odată ce eficiența acestora scade, scade și protecția, mai ales cu venirea sezonului rece, a temperaturilor reci și a aglomerării spațiilor interioare. De aceea cele mai vaccinate comunități devin cele în care transmiterea COVID-19 crește accelerat.

În plus, raportarea cazurilor infectate este mai mică la cei vaccinați pentru că testarea se face în cazul unor simptome, iar riscul de îmbolnăvire este mult redus în cazul vaccinaților, dar nu și cel de a fi infectat.

Marius Gilbert numește această transmitere a virusului - oarbă, pentru că nu poate fi detectată.

Cercetătorul are și două soluții pentru stoparea transmiterii și apariția cazurilor grave, cu risc de spitalizare și deces.

Marius Gilbert susține că se poate acționa în două moduri: „prin reducerea ratelor de contacte pentru toată lumea - mască, aerisire, distanțare și alte măsuri, precum și prin vaccinarea cu a treia doză - BOOSTER, pentru a crește din nou eficacitatea vaccinului, deci a scădea riscul de infectare.

