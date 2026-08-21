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Social· 2 min citire
David Popovici și Alexandra Căpitănescu, propuși pentru decorații. Nicușor Dan va lua decizia finală
Alexandra Căpitănescu și David Popovici (foto: profimedia)
David Popovici și Alexandra Căpitănescu au fost propuși pentru decorare de către delegațiile de Tineret ai României la ONU pentru pentru performanțele obținute în sport, respectiv în muzică. Decizia finală îi revine președintelui Nicușor Dan, după parcurgerea procedurilor legale și avizarea demersurilor de instituțiile competente.
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