Incendiu puternic la o navă în Portul Midia. Pompierii intervin cu efective sporite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 06:54

Un incendiu violent a izbucnit vineri dimineață la o navă încărcată cu minereu, aflată în Portul Midia. Focul s-a extins rapid și se manifestă generalizat la pupa vasului, unde echipajele de intervenție încearcă să limiteze pagubele.

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