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Incendiu puternic la o navă în Portul Midia. Pompierii intervin cu efective sporite

Vas in flăcări (imagine arhivă)

Vas in flăcări (imagine arhivă)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 06:54

Un incendiu violent a izbucnit vineri dimineață la o navă încărcată cu minereu, aflată în Portul Midia. Focul s-a extins rapid și se manifestă generalizat la pupa vasului, unde echipajele de intervenție încearcă să limiteze pagubele.

Pompierii au mobilizat forțe importante: cinci autospeciale de stingere, o autoscară, o autoplatformă, o autospecială CBRN și un echipaj SMURD. La fața locului acționează și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța. Prezența autospecialei CBRN este una preventivă, în contextul riscului de degajare a unor substanțe periculoase.

Intervenția este în desfășurare, iar pompierii lucrează pentru localizarea incendiului și protejarea zonei de încărcare a navei. Flăcările sunt vizibile de la distanță, iar fumul dens a acoperit o parte a danei industriale.

Potrivit ISU Constanța, nu au fost raportate victime, iar echipajele continuă operațiunile de răcire și verificare a compartimentelor afectate.

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