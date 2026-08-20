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Dan Iamandi, fostul șef al IGSU, trecut în rezervă. Președintele Nicușor Dan a semneat decretul

FOTO:IGSU

FOTO:IGSU

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 20:55

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat, joi, decretul privind trecerea în rezervă a generalului cu patru stele Dan-Paul Iamandi, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Dan-Paul Iamandi a ocupat funcția de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) începând din 2019. Cu un an înainte, el fusese împuternicit să exercite această funcție, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

Anterior, din 2011, Iamandi a fost inspector-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturza” al județului Iași.

Generalul a absolvit cursurile Școlii Militare de Ofițeri Activi de Artilerie Antiaeriană, Rachete și Radiolocație Brașov în anul 1990. Ulterior, și-a continuat pregătirea în managementul situațiilor de urgență și în Managementul Strategic al Afacerilor Interne.

Iamandi este licențiat în drept la Universitatea din Iași și deține o diplomă de master în managementul mediului

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