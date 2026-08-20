Dan Iamandi, fostul șef al IGSU, trecut în rezervă. Președintele Nicușor Dan a semneat decretul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 20:55

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat, joi, decretul privind trecerea în rezervă a generalului cu patru stele Dan-Paul Iamandi, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

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