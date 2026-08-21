Femeie din Oradea, reținută după ce ar fi injectat acid hialuronic fără calificare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:23

O femeie de 55 de ani din Oradea a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că ar fi efectuat ilegal o procedură estetică invazivă, fără a avea pregătirea sau calificarea necesară.

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