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Social· 2 min citire
Femeie din Oradea, reținută după ce ar fi injectat acid hialuronic fără calificare
Acid hialuronic în buze (foto: profimedia)
O femeie de 55 de ani din Oradea a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că ar fi efectuat ilegal o procedură estetică invazivă, fără a avea pregătirea sau calificarea necesară.
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