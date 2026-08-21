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Femeie din Oradea, reținută după ce ar fi injectat acid hialuronic fără calificare

Acid hialuronic în buze (foto: profimedia)

Acid hialuronic în buze (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:23

O femeie de 55 de ani din Oradea a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că ar fi efectuat ilegal o procedură estetică invazivă, fără a avea pregătirea sau calificarea necesară.

O femeie de 55 de ani din Oradea a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii bihoreni, într-un dosar penal privind exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Procedură estetică efectuată într-un spațiu neautorizat

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, aceasta este suspectată că, în data de 14 august, ar fi efectuat o procedură estetică invazivă asupra unei alte femei. Mai exact, ar fi injectat acid hialuronic în buzele cliente, fără să dețină pregătirea sau calificarea necesară pentru realizarea intervenției.

Procedura ar fi fost făcută într-un spațiu din Oradea care nu figurează în evidențele autorității sanitare competente, a informat vineri IPJ Bihor.

În urma cercetărilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor au efectuat, în 20 august, o percheziție domiciliară și două percheziții asupra unor autoturisme. Acțiunile au avut loc în baza unui mandat emis de Judecătoria Oradea.

Percheziții la domiciliu și în două autoturisme

Oamenii legii au descoperit și ridicat mai multe mijloace materiale de probă, relevante pentru anchetă. Femeia a fost ulterior introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bihor.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și documentarea întregii activități presupus ilegale.

La acțiune au participat și polițiștii Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor.

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