Atenționare MAE pentru Bulgaria: restricții de circulație pentru turiștii români, din cauza caniculei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 12:40

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să ajungă în Bulgaria. Autoritățile de la Sofia introduc, începând de vineri, restricții temporare de circulație pentru vehiculele de peste 12 tone, pe fondul temperaturilor ridicate și al valorilor mari de trafic.

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