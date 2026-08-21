Atenționare MAE pentru Bulgaria: restricții de circulație pentru turiștii români, din cauza caniculei

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați, în tranzit sau care intenționează să ajungă în Bulgaria. Autoritățile de la Sofia introduc, începând de vineri, restricții temporare de circulație pentru vehiculele de peste 12 tone, pe fondul temperaturilor ridicate și al valorilor mari de trafic.
Măsura se aplică pe autostrăzile Trakia și Struma, dar și pe drumul național I-1, în Defileul Kresna, pe tronsonul dintre nodul rutier Simitli și punctul de trecere a frontierei Kulata.
Restricții pentru vehiculele de peste 12 tone, până la finalul lunii august
Potrivit MAE, camioanele de peste 12 tone nu vor putea circula vineri, în intervalul 13:00–20:00, pe sensul către Burgas și Kulata. Duminică, în același interval orar, restricțiile vor fi aplicate pe direcția Sofia. Măsurile vor fi menținute în fiecare vineri și duminică până la finalul lunii august.
Sunt exceptate vehiculele de transport public de persoane, cele care transportă mărfuri periculoase, animale vii, produse perisabile sau mărfuri care necesită regim termic. De asemenea, pot circula autospecialele de ecarisaj și vehiculele firmelor care asigură întreținerea drumurilor.
În zona Simitli, pe drumul I-1, autoritățile bulgare vor introduce și un regim reversibil de circulație. În ultimele zile lucrătoare ale săptămânii, două benzi vor fi deschise către Kulata și una către Sofia, iar duminica va fi invers: două benzi spre Sofia și una spre Kulata.
Ce vehicule sunt exceptate de la interdicție
MAE atrage atenția că, în perioadele de caniculă, când temperaturile depășesc 35 grade Celsius, pot fi impuse și restricții suplimentare pentru vehiculele de peste 20 de tone. Acestea ar putea fi aplicate între orele 13:00 și 20:00, pe sectoare rutiere din regiunile Ruse, Veliko Tărnovo, Razgrad, Tărgoviște, Pleven, Loveci, Gabrovo, Silistra, Haskovo, Pazardjik, Plovdiv și Stara Zagora.
Șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările, să nu utilizeze banda de urgență de pe autostrăzi și să verifice informațiile actualizate privind traficul pe site-ul Agenției pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, api.bg, ori în aplicația LIMA.
Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot apela Ambasada României la Sofia, la numerele +35929712858 și +35929733510. Pentru urgențe, este disponibil numărul +359879440758.