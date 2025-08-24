„Reziștii fac doar gălăgie și vor să acapareze toate instituțiile statului”. Aceasta este declarația incendiară a lui Daniel Zamfir făcută în exclusivitate la Realitatea Plus. Zamfir acuză că negocierile pe pachetul 2 de măsuri sunt tergiversate de usr-iștii care nu au soluții economice, ci doar planuri să își pună sinecurile în companiile de stat. Mai mult, senatorul PSD susține că social-democrații au fost nevoiți să-i atragă atenția lui Ilie Bolojan cu privire la declarațiile care pun în pericol stabilitatea economică țării.

„Să știți că nu, întârzierea n-a venit din partea PSD! Noi am și spus „iată ministerele care au fost implicate” au și venit cu soluții într-adevăr din partea USR în afară de gălăgie nu vedem nimic gălăgie și bineînțeles că deja există o dorință acerbă de a umple tot ce înseamnă instituțiile statului, consilii de administrație cu oameni de la USR. Numai la ministerul Economiei sunt 600 de CV-uri de la membrii USR pe care ministrul Miruță așteaptă să îi planteze în companiile de stat. Cât timp PSD va fi la guvernare, nu se va întâmpla, nu vom permite lucrurile astea. Faptul că atragem atenția premierului că astfel de declarații cum a fost aceea cu riscul ca România să intre în incapacitate de plată, declarație care, din punctul nostru de vedere, prejudiciază economia României. După datele Eurostat, care ziceau că România are o creștere, nu poți tu premier sa zici ca intră România în incapacitate de plata”, a declarat Daniel Zamfir.