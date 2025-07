Potrivit acestuia, anumite decizii din ultimii ani, deși motivate de intenții pozitive, au generat costuri nesustenabile pe termen lung, în special în ceea ce privește cheltuielile cu personalul și creșterea fondului de burse.

„Din păcate, la acest deficit uriaş care ne poate bloca ţara, educația a avut şi are o contribuție. A avut şi are o contribuţie mare prin unele decizii poate bine intenţionate, dar complet nesustenabile din punct de vedere financiar, care au vizat două lucruri: unul, creșterea cheltuielilor cu resursele umane şi creşterea fondului de burse. Acestea fiind spuse, logic vorbind, nu ai altă situație decât dacă vrei să corectezi lucrurile, să funcționezi şi să gândești ce poţi face pentru a reduce cheltuielile în zona resurselor umane şi în zona fondului de bursă. Acesta a fost şi mesajul colegilor care s-au ocupat cu evaluarea financiară şi cu măsurile fiscal-bugetare privind educația şi cercetarea”, a declarat Daniel David.

Reformele, necesare pentru echilibrarea sistemului

Ministrul a subliniat că, în contextul actual, este nevoie de măsuri clare de corectare, care să nu afecteze salariile personalului din educație și să nu ducă la disponibilizări. Cu toate acestea, a recunoscut că vor exista ajustări în ceea ce privește modul în care sunt organizate normele didactice.

„Acum dacă vorbim de cheltuielile legate de resursa umană, mesajul meu aici a fost foarte clar. Chiar dacă deciziile au fost nesustenabile, orice măsură pe care o luăm nu are voie să afecteze salariul şi în educaţie nu avem oameni de dat afară. Astfel încât, dacă vrei să corectezi şi trebuie să corectăm propriul deficit, noi putem lucra pe câteva componente pe care le-aţi văzut şi în legea fiscal-bugetară, anume, noi trebuie să reducem numărul de norme libere pe care le avem în sistem, număr de norme care este mare şi unde plătim sau avem cheltuieli la plata cu ora într-un cuantum foarte mare. Şi atunci ce trebuie să facem? Să ducem o parte din acele ore în norma didactică. Am făcut acest lucru la nivel minim, adică sunt duse două ore”, a afirmat Daniel David.

Fondul de burse, reevaluat: „Bursele nu trebuie să devină un scop în sine”

Un alt punct sensibil abordat de ministru a fost fondul de burse, care a cunoscut o expansiune rapidă în ultimii ani. Daniel David susține că, deși bursele sunt esențiale, acestea trebuie regândite în raport cu sustenabilitatea bugetară și obiectivele reale ale educației.

„A doua componentă era legată de burse iarăşi o intenție bună, dar complet nesustenabilă. Şi aici discuţia pe care am avut-o cu experţii în zona financiară a fost că ok, înţeleg această creștere nesustenabilă, dar este foarte important să dăm un semnal şi totuşi fondul de burse să rămână uşor mai mare decât ce-am avut înainte de creşterea asta nesustenabilă. Şi am reuşit să obţinem acest lucru cu toată redimensionarea fondului de burse, astfel încât în anul şcolar şi anul universitar 2025/2026 fondul de burse va fi mai mare decât în 2022/2023, dar nu ne putem compara, este drept cu creşterile din perioada 2023/2024 şi 2024/2025”, a transmis ministrul Educaţiei.

Ministrul a respins acuzațiile conform cărora măsurile adoptate ar distruge educația, afirmând că acestea vizează exclusiv corectarea unor mecanisme disfuncționale.

„În zona învățământului preuniversitar bursele au fost regândite. Probabil că intenţiile care au fost puse în faţă prin legile educației au fost intenţii bune, dar, repet, complet nesustenabile şi pe alocuri, cred că au dat şi greş, am creat aşa o bursiadă ca să spun aşa la nivelul şcolii în care copiii începeau să alerge după note pentru a obţine burse, în loc să ne focalizăm pe competenţe, să avem grijă că notele să reflecte totuşi competenţele. Eu cred că dacă nu interveneam acum şi nu era această situaţie de criză, am fi pierdut această bătălie în preuniversitar. Copiii n-ar fi înţeles că şcoala este obligatorie, trebuie să mergi cu plăcere la şcoală şi trebuie să vezi şcoala ca o cale bună pentru succesul social, iar bursele reprezintă mecanisme de excepţie, pe care şi le permită un stat la un anumit nivel”, a explicat Daniel David.

Un apel la realism și responsabilitate bugetară

În final, Daniel David a subliniat că traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere economic, iar deciziile dure, dar necesare, sunt menite să evite blocaje majore în toamnă, precum imposibilitatea plății salariilor, pensiilor sau burselor.

„Am văzut că unii colegi vorbeau despre faptul că se distruge educaţia. Nu se distruge educaţia, se distrug mecanismele proaste din educaţie, se distruge ideea de bursiadă, se flexibilizează ideea că norma este un scop, norma nu este un scop, este un mijloc, scopul este o bună educaţie pentru copii. Sigur că norma trebuie protejată în acest proces, dar când normele devin blocaje pentru o bună educaţie, acest lucru nu este normal şi sănătos”, a afirmat David.

„Sper însă ca acest Guvern de sacrificiu sau sper ca acest sacrificiu să ne salveze ţara în toamnă, să nu fim puşi în situaţia să blocăm salarii, pensii, burse, ajutoare sociale, iar după aceea să putem să creştem economic şi să recuperăm pierderile în venituri pe care inevitabil în această perioadă le avem. Îmi pare rău pentru situaţie, dar uneori un ministru şi un prim-ministru, dar şi un ministru trebuie să facă nu ceea ce le place, ci miniştrii trebuie să facă ceea trebuie făcut pentru un sistem”, a declarat ministrul Educaţiei.