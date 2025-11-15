Alături de acesta au participat oficiali ai PSD, precum Claudiu Manda, europarlamentar, Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, și Florin Manole, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

„Aș vrea, în primul rând, să le mulțumesc tuturor bucureștenilor care mi-au dat încrederea lor, care au semnat pentru candidatura mea, dar, în același timp, vreau să le mulțumesc și celor care nu au semnat pentru candidatura mea. Lucrurile pe care le-am ascultat și pe care le-am văzut în dialogul cu ei sunt convins că mă vor ajuta foarte mult în continuare. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei și voluntarilor pentru efortul deosebit pe care l-au făcut în această perioadă.

Sunt încrezător datorită acestei energii deosebite pe care o simt, sunt încrezător că, la aceste alegeri, oamenii vor vota rezultate, oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraș și ceea ce înseamnă rezultatele. Pentru că suma comunităților de care ne-am ocupat, pentru a avea o viață mai bună, investițiile pe care le-am făcut în infrastructură, spitale, școli, licee, grădinițe, stația de pompieri, unitățile de primiri urgențe – toate acestea sunt realități, nu doar cuvinte. Îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică și să ne axăm pe rezultate.

Rezultatele sunt cele care contează, până la urmă, în viață și sunt convins că experiența pe care am căpătat-o în calitate de primar al Sectorului 4 ne va ajuta pe toți să avem un oraș în care costul traiului de zi cu zi va fi mai mic și calitatea vieții va crește. Pentru că, da, eu candidez pentru oameni, candidez pentru aceste două obiective majore: scăderea costului vieții de zi cu zi și creșterea calității vieții bucureștenilor.

În încheiere, aș vrea să fac un apel către toți bucureștenii: vă rog din tot sufletul să fiți prezenți, pe data de 7 decembrie, la vot. Doar împreună putem să atingem aceste obiective. Avem nevoie de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Este un lucru esențial pentru ca, în anul 2032, acest oraș să arate fundamental diferit. Vă mulțumesc!”, a declarat Daniel Băluță.