"Astăzi am avut ultima discuție pe 3 legi plus 1, 4 ca să zicem așa, legate de securitatea României, din perspectiva Armatei, nu din celelalte pachete. Avem o lege privind schimbarea unei legi care e destul de vechi privind apărarea, pe care astăzi am terminat și observațiile și pe care o vom pune foarte curând în transparență. Am pus deja în transparență schimbarea Legii nr 446 privind mobilizarea populației și a economiei pe timp de război. O discutăm. Sunt lucruri noi pentru că aceste legi, în general, au fost făcute încă dinainte de a deveni membrii NATO. Au cel puțin 10-15 ani. De atunci s-au schimbat tipurile de agresiuni la adresa României. S-au schimbat și tipurile de angajamente de care este nevoie. (...) Avem în transparență, de asemenea, legea privind stagiul militar voluntar. Avem o adresabilitate foarte bună pentru că sunt foarte mulți tineri care vor să facă o minimă pregătire militară. Au văzut ce se întâmplă în aceste zile și luni în Ucraina. Oamenii simt nevoia să fie utili, să știe că își pot apăra familia, țara, să poată să fie cât de cât experți în acest lucru. Mă bucură acest sentiment care a început să crească, chiar dacă la început (se referă la invazia Rusiei în Ucraina - n.r.) am fost dezamăgit de faptul că oamenii au cerut foarte repede pașapoarte pentru că nu se știa ce se întâmplă (...) Primul sentiment este fuga", a declarat Vasile Dîncu, în ediția de joi seara a emisiunii "Legile Puterii", de la Realitatea Plus.

În condițiile în care, potrivit unui sondaj recent, 85% dintre finalndezi au declarat că sunt pregătiți să-și apere țară în cazul unei posibile agresiuni, ministrul a fost întrebat care crede că ar fi procentul atunci când vine vorba despre români.

La această întrebare, Dîncu a răspuns, citând o statistică publică: "La noi, după 4 luni de război, peste 35-37% dintre bărbați au spus că ar rămâne în țară să își apere țară. E un procent foarte bun, după părerea mea, pentru că era vorba despre un procent din populația tânără. Din păcate, noi am pierdut foate mult din această populație, am pierdut milioane de oameni exact în vârsta potrivită pentru apărarea patriei".

Referitor strict la acest subiect, ministrul Apărării a ținut să facă o precizare, menționând că oamenii s-au speriat la început de faptul că în cazul unui posibil război toată lumea va fi trimisă pe front, dezmințind, practic, zvonurile în acest sens.

"Nu este adevărat. Sunt bărbații între 18 și 35 de ani care au pregătire militară. Există un sistem de a participa la apărarea patriei în perioada acea, la televiziune, la spital, în înteprinderi, la locul de muncă. Și aceasta face parte din sistemul de apărare.

Aș vrea să lansez la un moment dat o campanie în această vară și în tomnă mai serioasă despre ce înseamnă astăzi apărarea națională și să înțelegem foarte clar care sunt obligațiile noastre în această perioadă. Au dispărut o serie de valorile noastre cele mai importante, inclusiv patriotismul care astăzi nu mai este o valoare, ci e văzut desuet, în cel mai bun caz. Cred că e nevoie să refacem cultura de apărare la nivelul populației, dar și această emoție colectivă, care era foarte puternică în România, înainte", a explicat Vasile Dîncu.