Dan Tudorache: "Temerea PSD e ca dacă nu vin și prezintă bugetul pe 2021 înseamnă că le e teamă. Există suspiciuni de austeritate"

"Temerea PSD e ca daca nu vin si prezinta bugetul pe 2021, asa cum prevede legea, inseamna ca le e teama sa prezinte ceva inaintea de 6 decembrie. Daca nu ai nimic de ascuns, ai prezenta. Daca nu exista ceva care sa-i supere pe oameni... Insemna ca sunt lucruri care nu trebuie aflate de cei care se vor prezenta la vot in 6 decembrie. (...) Exista suspiciuni de masuri de austeritate. (...) Cu siguranta ca dupa 6 decembrie vor prezenta (bugetul pe 2021 -n.r.), sperand ca sa ia un scor macar la fel ca la locale, putin peste 30% strict PNL, mai ia si USR si impreuna cu PMP sa faca majoritate si sa continue guvernarea. De fapt, asta e scopul. Cu fiecare luna trecuta prin pandemie, PNL scade", a afirmat Tudorache, facand referire la o posibila crestere a TVA.

Potrivit acestuia, un eventual acord de imprumut cu FMI ar fi o solutie la care partidul sau spera sa nu se ajunga. "Cei care se afla la guvernare iau decizii. Speram sa nu se ajunga (la un acord cu FMI -n.r.), dar vorba ceea, speranta moare ultima", a declarat Dan Tudorache.

In ceea ce priveste domeniile carora ar trebui, in opinia sa, sa li se acorde o atentie sporita, fostul edil al Sectorului 1 a facut referire Educatie si Sanatate: "la acest moment, Educatia si Sanatatea sunt prioritati. Asta o stiu ca si primar. Ce ma intereseaza este sa investim in aceste doua domenii. Ca sa nu te prinda nepregatit trebuie din timp sa realizezi cate ceva in cele doua domenii. Sunt cele mai importante. Nu trebuie neglijate nici restul domeniilor. Din ce vedem acum, ce se intampla in Educatie e un dezastru si la Sanatate nu mai spun. La noi mortalitatea e cea mai mare".

Intrebat daca intrevede posibile conflicte de strada ca urmare a inaspririi mausilor luate de autoritati pentru a preveni raspandirea COVID-19 ca urmare a unor mesaje de contestare a acestora emise de persoane publice, cum este si cazul lui Dan Bittman, Tudorache a precizat: "Oamenii sunt interesati de ziua de maine, de un loc de munca, de ce vor pune pe masa. Nu cred in confruntari de strada, sper sa nu ajungem in acele situatii".