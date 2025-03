”Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la întâlnirea de la Cotroceni au participat premierul Marcel Ciolacu, vicepremierii Marian Neacşu şi Cătălin Predoiu, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Ana Cristina Tinca, preşedintele interimar al Autorităţii Electorale Permanente, Zsombor Vajda, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Alexandru Jucan, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Valeriu Zgonea, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Csaba Ferenc Asztalos, şi directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean. Ulterior, opinia publică a fost informată cu privire la faptul se înfiinţează un grup de lucru pentru o bună coordonare şi colaborare între AEP, BEC, CNA şi ANCOM”, spune deputatul AUR.

”Care este responsabilitatea legală a ANCOM în organizarea alegerilor prezidenţiale din luna mai? Absolut niciuna. ANCOM este o autoritate publică autonomă, aflată sub controlul Parlamentului României, cu rol de reglementare şi supraveghere în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale. Ce caută ANCOM la o discuţie despre alegerile prezidenţiale? Activitatea ANCOM a fost complet alterată sub comanda lui Valeriu Zgonea, instituţia fiind pregătită să devină o bâtă politică în mâna coaliţiei PSD-PNL-UDMR. Mai mult, Guvernul Ciolacu pregăteşte un minister al adevărului care, sub coordonarea lui Valeriu Zgonea, să instrumenteze cenzurarea reţelelor de socializare, singurul loc unde românii mai pot avea acces liber la informaţii”, mai arată Dan Tanasă.

”Despre ce alegeri libere putem discuta atâta timp cât un politruc politic condamnat penal, despre care instanţa a spus că trebuie neapărat să execute pedeapsa în penitenciar, este pus de coaliţia PSD-PNL-UDMR să coordoneze un minister al adevărului care să cenzureze conţinutul reţelelor de socializare?”, mai spune el.