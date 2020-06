Dan Suciu avertizează: "Bugetul - deja aruncat în aer. Politic, România îşi poate permite orice. Economic, îşi poate permite doar ce poate plăti!"

"Nu are nici o relevanţă economică. Evident că e ruptă de o discuţie economică. Politic (România - n.r.) îşi poate permite orice. Economic îşi poate permite doar ceea ce poate plăti şi în acest moment limitele de plată pe care statul român şi le poate permite sunt evidente", a afirmat Suciu.



Oficialul BNR susține că aceste măsuri pot fi realizate doar prin împrumuturi externe, împrumuturi ce se fac la anumite dobânzi și care depind de o anumită realitate economică: "Această realitate economică depinde deja de anumite deficite pe care deja le avem. România nu a pornit de la zero cu deficitul bugetar (...). A pornit de la deficite bugetare serioase şi deficite comerciale. În consecinţă, nu pleacă de la zero şi are foarte mult de recuperat. La aceasta se adaugă elementele de criză pe care încă nu ştim să le dimensionăm corect. Ştim că vor fi mari, dar încă nu ştim să le dimensionăm corect. În schimb, ce ştim să dimensionăm, dimensionăm nişte cheltuieli. Este singura soluţie, a dimensiona cheltuielile corect".



În ceea ce privește incertitudinile din economia României, el a enumerat criza sanitară, necunoaşterea impactului asupra economiei, necunoaşterea impactul măsurilor guvernamentale pentru sprijinirea economiei şi ceea ce se întâmplă cu preţul materiilor prime la nivel mondial.

Există, totuşi, şi câteva certitudini - spune Dan Suciu - cum ar fi deficitul bugetar, care va creşte semnificativ, şi cel de cont curent, care se va "consolida undeva la 4%".



"Acestea fiind certitudinile, mi se pare de-a dreptul revoltător că există analişti şi comentatori, chiar şi oameni politici, care trec peste toate aceste lucruri şi privesc cu seninătate, spunând că orice cheltuială este posibilă, orice finanţare este posibilă şi că România îşi poate permite chiar şi alte tipuri de dobânzi decât cele pe care le are în aceste nivel, adică mult mai mici. Nu îşi poate. Asta e situaţia, şi în consecinţă acestea sunt limitele", a conchis oficialul BNR.