"Coaliţia aceasta funcţionează pe un acord de încredere că România nu are în această perioadă o alternativă decât această coaliţie şi fiecare dintre rotiţele acestui angrenaj are rolul său”, a afirmat Barna, la un post TV.



Întrebat dacă este de acord cu afirmaţiile premierului Cîțu conform cărora, dacă acesta va câştiga preşedinţia PNL, coaliţia ar comunica şi funcţiona mai bine, co-preşedintele USR PLUS a răspuns: "Indiferent cine va câştiga competiţia legitimă şi firească din PNL, acel partid va trebui să meargă mai departe şi această coaliţie trebuie să rămână stabilă”.



Potrivit lui Dan Barna, delegaţii de la Congresul PNL din 25 septembrie vor avea rolul de a alege acea variantă "care asigură cea mai bună perspectivă de viitor, cea mai bună capacitate de reformă şi cea mai bună stabilitate”, el spunând că acestea sunt "caracteristici" ale ambilor competitori pentru şefia PNL.



"Este şi scenariul acesta: dom-le, e o mare bătălie în Partidul Naţional Liberal, cei doi candidaţi, dacă nu câştigă premierul atunci va trebui să se schimbe guvernul. Eu mă îndoiesc că se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că România are nevoie de stabilitate şi asta o înţeleg şi cei din PNL şi cei din USR PLUS şi cei din UDMR şi preşedintele. Toată lumea înţelege că România nu are timp de noi jocuri şi experimente politice în următorii doi-trei ani, pentru că dacă nu începem absorbţia de fonduri europene nu avem nicio şansă. Şi dacă pierdem această resursă de dezvoltare ne întoarcem din nou la: nu se vrea, nu ne lasă occidentul să facem drumuri şi alte inepţii prin care ne scuzăm incompetenţa”, a mai spus vicepremierul.