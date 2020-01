Dan Barna, pus la colț după EXCLUDERILE pe bandă rulantă din USR

USR Hunedoara a considerat decizia filialei locale nestatutară, așa că o nouă ședință va avea loc pe 23 ianuarie.

„Adunarea Generală a USR Deva care a avut loc în data de 1 ianuarie 2020, la ora 7:00, a fost nestatutară, fapt constatat de către Biroul Județean și comunicat prin toate canalele oficiale de comunicare către filiala USR Deva. Biroul Județean USR Hunedoara (BJ) a luat la cunoștință cererea înaintată pe adresa de email a acestui organism, în data de 28 decembrie 2019, prin care o treime dintre membrii filialei locale Deva a solicitat organizarea unei Adunări Generale. În conformitate cu statutul USR, BJ USR Județul Hunedoara a decis ca aceasta să aibă loc, statutar, pe data de 23 ianuarie 2020. În acest fel, toți membrii filialei locale USR Deva vor putea să își anunțe intenția de a candida și să își facă o campanie electorală în spiritul deschis și corect al competițiilor interne, promovat și respectat de USR. Anunțul privind alegerea unei noi conduceri a filialei Deva – ca urmare a unei Adunări Generale nestatutare – a fost preluat de mai multe publicații locale și naționale. Facem precizarea că acel comunicat de presă nu reflectă realitatea, iar conducerea anunțată prin respectivul document nu este una statutar aleasă”, se arată într-un comunicat de presă al USR Hunedoara, citat de Mediafax.

Printre cei excluși se află și fostul președinte al USR Hunedoara Camelia Măhălean și Aurelian Măhălean, unul dintre fondatorii filialei. Totodată, Lucia Szitar a fost exclusă, ea fiind și președintele ales pe 1 ianuarie al USR Deva.

Alți membri excluși sunt: Adrian David, Camelia Măhălean, Carol Nagy, Aurelian Măhălean, Laurențiu Botezat, Ovidiu Burza, Răzvan Roșca, Claudiu Ionescu și Rodica Bordeanu.

Ioana Ciorpac, Ionel Turcitu, Nicolae Ovidiu Popa și Radu Semerean au fost suspendați un an, iar pentru Ovidiu Vasiu, Robert Ilie Păpădie, Rodica Podelean și Rodica Sasu, Biroul Județean a decis suspendarea doi ani.

În urma excluderilor făcute de organizația județeană Hunedoara, filiala locală a convocat o nouă adunare generală de alegeri, pe 1 ianuarie, „pentru că Biroul Județean voia să admită vreo 20 de membri în filială peste capul lor”, și s-a ales o nouă conducere, pe care Biroul Județean a considerat-o nestatutară, motivul suspendărilor și excluderilor ulterioare, potrivit unor surse din USR.

Acțiunile au generat un val de critici, pe rețelele de socializare din partea membrilor USR Deva. Unii membri USR contestă fellul de a conduce al președintelui Dan Barna

Alin Amititeloaie a scris, pe Facebook, că „din păcate, la USR se poartă minciuna intr-un mod pe care-l credeam apus odată cu PSD” și a numit comunicatul USR Hunedoara „aiuritor”. El consideră că alegerile au fost desfășurate conform Regulamentului.

Alin Amititeloaie reproșează conducerii USR, respectiv lui Dan Barna, că „oamenii pleacă pe capete din USR”.

„Se va spune că, da, pleacă, dar uite câți vin in locul lor, partidul crește. (...) Când am intrat eu în USR, partidul avea 2\"500 de membri. (...) CALITATE în detrimentul cantității. Apoi lucrurile s-au schimbat. Barna a reușit schimbarea unui articol din statut care, in forma inițială, spunea că președintele era ales in Congres de către delegați. Ulterior modificării, presedintele e ales electronic prin votul tuturor membrilor. Din acel moment, extinderea a luat-o razna.(...) Scopul acestei extinderi a fost unul evident: lărgirea bazei de votanți pentru Dan Barna. Așadar, principiul s-a schimbat, devenind CANTITATE in loc de calitate”, a scris Amititeloaie în mesajul postat miercuri pe Facebook.

În USR va începe, în februarie, un referendum intern pentru poziționarea USR ca partid de centru-dreapta, solicitat de președintele partidului, Dan Barna.