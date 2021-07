”Discutăm foarte clar şi voi propune premierului ca la nivelul Guvernului să avem un dialog cu Biserica Ortodoxă Română şi un parteneriat cu Biserica Ortodoxă ca partener pentru vaccinare.

Dacă Biserica Ortodoxă din Grecia a făcut acest lucru, şi iată că Grecia a trecut de 50% rată de vaccinare, cred că este posibil şi sunt convins şi am încredere şi în înţelepciunea Părintelui Patriarh şi a celorlalţi ierarhi din cadrul BOR.

Acest mesaj este timpul să fie dat tocmai pentru ca românii să afle pe o cale alternativă, la fel de credibilă, cât de important este să ne vaccinăm pentru a nu trebui să intrăm din nou într-o perioadă de care am crezut că am scăpat.

Vaccinarea este singura soluție”, a spus Barna.

Vicepremierul a fost întrebat cum crede că va fi posibilă implicarea Bisericii în campania de vaccinare, în condițiile în care nu este clar dacă Patriarhul Daniel s-a imunizat. ”Dacă ne-am dat bătuți, am pleca acasă”, a răspuns copreședintele USR PLUS.

În lipsa accelerării campaniei de vaccinare, autoritățile vor fi obligate să ia măsuri restrictive care îi vor viza pe cei care nu s-au imunizat.

”Este foarte clar, uitându-ne la ce e în lume, că, dacă nu ne vaccinăm, vor fi necesare măsuri de prevenție pentru persoanele nevaccinate”, a adăugat Barna.

Printre restricțiile posibile s-ar putea afla limitarea accesului în spațiile care nu sunt esențiale, cum ar fi mall-urile, potrivit hotnews.