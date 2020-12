Dan Barna, anunț la Realitatea PLUS despre condițiile USR-PLUS de intrare la guvernare și negocierile cu PNL

„Am spus că nu vreau sa discutam scenariile asta ipotetice, noi îl propunem pe Dacian Cioloș (ca premier - n.red.). În ultimele ore am vazut patru propuneri, dl Ciuca este acum. Cel mai important e sa vedem care este propunerea reala a dlui președinte Iohannis”, a declarat Dan Barna, marți, la Realitatea PLUS.

„Vreau sa mai clarific un lucru: nu ne-am așezat la masa consultărilor, nici cu viitorii colegi de coalitie din PNL si UDMR. Toate cele rostogolite in spatiul public nu sunt reale. (...) Nu au existat negocieri formale intre cele doua partide. Toate informațiile rostogolite sunt foarte interesante dar nu au nicio legatura cu ce s-a întâmplat în aceste zile. Până la ora actuala nu au inceput discuții. (...) Depinde foarte mult de PNL când vom initia aceste negocieri, noi am pus pe masa care sunt prioritatile, calendarul, pentru a avea o negociere cat mai eficienta si rapid”, a mai amintit Barna.

Liderul USR a dezvăluit că a avut și o discuție cu președintele după alegeri în legătură cu numirea viitorului premmier.

„Într-adevar am vorbit cu președintele Iohannis pentru a ne intalni la sfârșitul saptamanii pentru a discuta. Am stabilit ca ne vom intalni la sfârșitul săptămânii. (...) Și Dacian Cioloș a avut o discutie cu dl președinte”, a mai spus Dan Barna, la Realitatea PLUS.

Președintele USR a mai explicat că declarația sa privind „soluția Nicolae Ciucă” în fruntea Guvernului „se refera la un principiu, o conducere militara pentru patru ani... (...) Poate fi solutie pe termen scurt”. Dan Barna declarase anterior, la o altă televiziune de știri, că „soluția militară nu este neapărat cea mai bună”, referindu-se la posibila propunere a liberalilor de a-l numi premier pe Nicolae Ciucă, desemnat premier interimar după demisia lui Ludovic Orban.

Dan Barna a explicat, la Realitatea PLUS, și ce ministere dorește USR-PLUS: „Pozitia noastră in negocierile urmatoare - trebuie să existe un echlibru intre cererea facuta la vot... (...), vrem o pondere egala cu cea de la vot. În egala masura, si ponderea acestor ministere in coalitie trebuie sa fie corespunzatoare, nu cele relevante la un partener si cele mai putin relevante la alt partener. (...) În momentul de față, USR-PLUS are solutii pentru toate ministerele. Nu estimam ca vrem minsiterul x sau y”.