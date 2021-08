"Cu siguranță, în toamnă o să ne facem propria noastră evaluare, și a miniștrilor noștri și a felului cum evoluează echipa pe care am trimis-o în Guvern. Va fi după congres (...). Va trebui o evaluare în coaliție a guvernului, ca atare, nu doar a unor miniștri (...). Se vede cu ochiul liber, reformele n-au avansat așa cum noi ne-am fi dorit. (...) Nu vom accepta un statut de partener junior la guvernare, atâta vreme cât împreună cu ceilalți parteneri de guvernare ne-am luat niște angajamente pe care trebuie să le livrăm. Nu putem să ajungem la sfârșitul acestui an fără să vedem lansate niște reforme cheie (...). Nu dau termene, pentru că împreună am vrea să rămânem la guvernare până în 2024", a afirmat Cioloș, la un post TV.