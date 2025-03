Pe masura ce trec anii si devii mai intelept intelegi ca lucrurile bune se ascund in detalii. In evenimentele marunte din viata de zi cu zi.

Vei invata ca modul in care raspunzi la sutele de cereri verbale si non-verbale de conexiune emotionala va determina daca relatia de cuplu va inflori sau se va ofili odata cu trecerea anilor.

Spre exemplu, un sot ar putea realiza ca spalarea vaselor, spre exemplu, inseamna mai mult decat actiunea in sine. De fapt, ii transmite sotiei ca iti pasa de dorinta ei de a avea o bucatarie curata in fiecare zi. Ii mai transmite ca este constient ca aplecarea ei peste chiuveta ii poate agrava durerea de spate, iar daca tu speli vasele in fiecare zi ii arati ca iti pasa de ea si ii respecti confortul e care are nevoie.

Sau poate ca nu ti se pare un lucru sexy sa mergi la doctor. Insa un sot bolnav este cel mai „nesexy” lucru de pe pamant cu care ar trebui sa se confrunte o femeie. Cand este bolnav un barbat s-ar putea simti suparat si rusinat pentru ca nu este un „barbat adevarat mare si tare” asa cum ar trebui sa fie. Iar cand barbatul este sub ingrijire atunci este incercat de sentimente contradictorii. Pe de o parte doreste si are nevoie de sprijin si atentie pe de alta parte ii este teama sa fie perceput drept neputincios.

In asemenea momente, barbatul este destul de morocanos si ultimul lucru la care s-ar putea gandi este romantismul.

Ceea ce inseamna ca mersul la medic si atentia la propria sanatate poate fi privit ca un dar nu doar pentru el insusi, ci si pentru jumatatea ta. In plus, ajuta relatia sa mearga bine, iar pasiunea sa nu se stinga.

Exista cinci cuvinte importante pe care specialistii in cuplu sustin ca ar trebui sa le spui partenerului. Primele doua sunt: „Te iubesc”. Celelalte trei sunt: „Imi pare rau”.

In primul rand ar trebui sa stii ca cele mai multe dintre femei aud aceste cuvinte atat e des incat aproape ca nu le mai percep. Doi, multi oameni le folosesc mai degraba pentru a-si impaca jumatatea si nu pentru ca asta simt cu adevarat in inimile lor. In al treilea rand, sunt cuvinte nu actiuni. Multe sotii si-ar dori sa li se demonstreze practic iubirea si nu sa se vorbeasca despre ea.

Iata alte cuvinte care vor misca cu adevarat o femeie: „Nu-ti face griji iubito, ma ocup eu de asta.”

Aceste vorbe spun o alta poveste si anume ca va confrunti cu provocari reale din viata voastra insa nu doar ca le veti depasi impreuna ci si ca tu, ca barbat, vei avea grija de lucrurile care conteaza cu adevarat.

In loc sa ii oferi femeii o asigurare superficiala cum ca o iubesti si ca iti pare rau cand gresesti, cel mai bine este sa o asculti si sa descoperi ce vrea cu adevarat.