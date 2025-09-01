Cutremurul s-a produs duminică, la ora 23:49:55 și a avut magnitudinea ml 2.6 de Richter, la adâncimea de 114.1km.
Potrivit INFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km V de Focsani, 59km E de Sfantu-Gheorghe, 64km NV de Buzau, 70km E de Brasov, 90km NE de Ploiesti.
Cutremur noaptea trecută în România. În ce zonă s-a produs?
Un seism s-a produs noaptea trecută în zona seismică Vrancea, a transmis Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
