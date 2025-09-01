Tensiuni tot mai mari pe scena politică în jurul numirii șefilor SRI și SIE. Președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va înainta nicio propunere oficială până nu obține o înțelegere clară cu majoritatea parlamentară, invocând riscul unor respingeri care ar putea afecta stabilitatea țării. Deși în spațiul public au apărut numele avocatului Gabriel Zbârcea pentru SRI și al diplomatului Marius Lazurca pentru SIE, șeful statului spune că discuțiile sunt la nivel de speculații.