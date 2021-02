În ziua de 06 Februarie 2021, la ora 18:09:17 (ora locală a României), s-a produs în NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.3, la adâncimea de 10km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 110km NV de Izmir, 113km NV de Karabaglar, 122km V de Manisa, 169km SV de Balikesir, 198km NV de Aydin, 237km NE de Athens, 245km NE de Piraeus, 279km SV de Corlu, 286km SV de Bursa, 288km NV de Merkezefendi