Cristian Rizea iese din nou la rampă și mută bătălia dezvăluirilor de pe internet direct pe micile ecrane. Începând de luni, 15 septembrie, emisiunea „Spovedania lui Rizea” va fi difuzată pe postul de televiziune Job TV, de luni până joi, între orele 21.00 și 23.00. Un proiect editorial pe care fostul deputat îl anunță ca fiind unul cu impact devastator pentru „șmecherii care au furat România” și care continuă să o facă și astăzi.