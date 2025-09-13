Cutremurul de 8,8 din 29 iulie 2025 este al șaselea ca intensitate înregistrat vreodată. Acesta a provocat erupția Vulcanului Krașeninnikov din Peninsula Kamceatka, Rusia, în august 2025 pentru prima dată în 600 de ani.

Cutremur de 7,4 în Kamceatka, Rusia

Un cutremur de magnitudinea 7,4 a lovit sâmbătă dimineață coasta de est a regiunii Kamceatka din Rusia, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Epicentrul se afla la 111,7 kilometri est de Petropavlovsk-Kamciatski, la o adâncime de aproximativ 39 km.

Sistemul american de avertizare pentru tsunami a emis inițial un semnal de pericol, dar ulterior avertizarea a fost retrasă. Nu au fost raportate victime sau pagube majore. În Japonia, sud-vestul peninsulei Kamceatka nu a primit nicio alertă de tsunami, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze.

Cea mai puternică replică după seismul de 8,8

Ultimul cutremur este considerat cea mai puternică replică după seismul de magnitudinea 8,8 din 29 iulie 2025, al șaselea ca intensitate înregistrat vreodată în regiune.

Cutremurul major a fost precedat de mai multe replici în lunile anterioare.

Experții explică că aceste seisme apar atunci când plăcile tectonice ale Pământului, care plutesc pe magmă, se freacă una de alta, acumulând energie care este eliberată sub formă de unde seismice.

Ultimul cutremur a fost un caz de falie inversă, în care blocul superior de rocă s-a deplasat în sus peste blocul inferior, conform USGS.