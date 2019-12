Prima reacție a lui Cumpănașu. Acuzații aduse la adresa SNSPA

"Față de declarațiile apărute "pe surse" în presă, fac următoarele precizări:

1. Informația este prezentată incorect, deși a fost preluată masiv. Încă din campania electorală se știa despre aceste așa zise verificări. Am atenționat încă de atunci SNSPA să nu se joace cu imaginea mea.

2. Nu am mințit și nu am dat NICIO declarație din care să rezulte că am studii superioare la acel moment. Nu am prezentat SNSPA nicio informație eronată sau care să nu corespundă realității. Toate diplomele și CV-ul transmise pentru angajare au fost cele reale. Încadrarea pe post, respectiv anexa la care se face referire a fost ÎNTOCMITĂ de SNSPA, semnată de RECTOR sau în numele lui și de mine. Nu este o declarație pe propria răspundere sau alt fel de inducere în eroare a SNSPA. Este stupid ce afirmă SNSPA care din informațiile mele sunt verificați cu privire la ÎNTREGUL PROIECT de către DNA București, nu doar cu privire la această glumă proastă.

Apreciez că deși mulți securiști predau la SNSPA, proiectul de 40 milioane de lei al SNSPA, verificat acum la DNA București, va scoate la iveală fraude cu adevărat reale și nu inventate pentru că ei au întocmit documente într-un mod incorect. Față de aceste acuzații voi formula în curând o plângere penală pe numele lui Remus Pricopie care a făcut și face jocuri ciudate ale unora din SISTEM. Repet, dacă nu au fost respectate condițiile de încadrare, răspunderea aparține SNSPA care are departamente multiple de verificare a documentelor până la semnarea contractului de muncă. În rest, consider că față de plângerea ce o voi depune în perioada imediat următoare, multe surprize vor ieși la iveală față de Remus Pricopie și o parte din SISTEM care a lucrat chiar în acest proiect! Mai mult decât atât, voi da în judecată SNSPA și pe Remus Pricopie pentru afectarea imaginii publice în mod eronat și pentru un concurs de infracțiuni, respectiv denunț calomnios, fraude din fonduri europene și fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu.

3. La 2 zile după terminarea alegerilor, am fost audiat de către DNA Constanța. M-am prezentat ca un cetățean normal și am demontat în integralitate minciuna SNSPA. În fapt, a lui Remus Pricopie și a unei mici găști din jurul acestuia. Am solicitat să lămuresc deîndată toate aspectele, ceea ce am și făcut. Fiind o plângere penală era normal ca procurorii să facă verificări. Nu am primit din partea DNA nicio informație precum cea falsă, prezentată în presă. Ultima corespondență cu DNA Constanța a avut loc chiar acum câteva zile și mi s-a comunicat că nu mai este nevoie de nimic suplimentar pentru a lămuri speța.

Subiectul este ridicol și în fapt, dacă a existat vreo greșeală aceasta aparține SNSPA și rectorului acesteia.

4. Reprezentantul legal al SNSPA a fost audiat la rândul său, dar vad că acea parte din presă care mi-a fost împotrivă în campanie, omite să precizeze acest lucru.

5. Este în fapt vorba despre o anexă la un contract de muncă întocmită de SNSPA, nu de mine, care cuprinde alte detalii privind proiectul. Voi posta anexa aici pentru a fi cât se poate de clar. Este o acțiune în forță și continuă după campania electorală, atât la adresa mea cât și a susținătorilor mei, de intimidare și denigrare. Sunt zeci, sute de amenințări cu răpirea la adresa femeilor care m-au susținut, amenințări cu moartea la adresa mea și a familiei mele, plângeri penale din partea interlopilor și a generalilor din sistem, pentru că nu am acceptat pur și simplu moartea Alexandrei! Și cu siguranță și de mai sus!

7. Nu acuz DNA de vreun joc! Atât timp cât este o informație deja veche, iar abordarea a fost una corectă și firească în raport cu mine din partea procurorilor. Asist însă la o încercare aproape DISPERATĂ a unei părți a SISTEMULUI de a mă izola și de a mă opri din lupta pentru ADEVĂR.

8. Pentru activitatea desfășurată pe postul încadrat, mi-am îndeplinit toate atribuțiile, iar proiectul a fost considerat un succes, SNSPA recepționând și rambursând în integralitate cheltuielile. Responsabilitatea verificării eventual a respectării condițiilor aparține SNSPA și nu mie ca angajat", a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.