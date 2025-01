Într-un videoclip pe TikTok, o româncă stabilită în Germania a împărtășit o experiență neplăcută pe care a avut-o recent într-un supermarket Lidl. Aceasta a relatat cum a fost aproape să plătească sume suplimentare pentru produse pe care nu le cumpărase și a îndemnat pe ceilalți să fie atenți și să verifice cu grijă bonul de plată.

„S-a întâmplat la Lidl, în Germania. Eram la cumpărături și practic aveam coșul gol, nu am cumpărat nici carne, nici mezeluri, într-un final am plătit 80 de euro. Ajunsă la mașină, am verificat bonul ca să văd ce am cumpărat. Aveam adăugați 25 de euro pentru produse pe care nu le-am cumpărat și care nici măcar nu erau în coș. Ne-am întors în magazin, unde am descoperit că mai era o doamnă care tocmai avusese o problemă similară. Aceasta fusese taxată pentru 36 de bucăți de cașcaval pentru burgeri, iar în final i-au restituit aproape 60 de euro. Chiar și doi euro sunt banii voștri, sunt bani munciți și nu ai de ce să le dai lor. Doamna de la casă a dat vina pe o eroare „într-un sistem”, dar mă întreb acum cât de des li se întâmplă astfel de lucruri pensionarilor sau celor care nu verifică bonul”, a povestit Ingrid, vizibil revoltată.

Conform comentariilor, situația femeii nu este una singulară. Mai mulți români care locuiesc în Germania au relatat cazuri similare. Mulți au subliniat importanța verificării cu atenție a bonului de casă imediat după efectuarea plății.

Producătorii locali, în prag de FALIMENT! Românii aleg supermaketurile în detrimentul produselor locale: "Noi stăm în piețe și așteptăm"

„La Edeka se întâmplă foarte des. Eu merg la casă doar cu fotografii făcute la prețurile afișate la raft, altfel te fură pe față!”, a relatat un comentator.

Un alt român a povestit că la Kaufland Germania a avut o problemă asemănătoare: „Am pățit așa, cu 130 de euro. Am observat imediat și i-am spus casierei. A recunoscut greșeala, dar a încercat să dea vina pe noi”.

„La Edeka, în loc de patru sticle de cola, mi-au bătut pe casă patru baxuri. Situația s-a rezolvat, și mi-au restituit banii”, a mai spus un internaut.

Valul de comentarii cu privire de la românii pățiți indică faptul că astfel de erori se produc frecvent în marile lanțuri de magazine din Germania.

„Am pățit-o de două ori cu pâinea. O dată la Rewe mi-au pus în plus 66 de bucăți, iar o dată la Aldi nu demult, 90 de bucăți”, a declarat o altă româncă din Germania.

Un alt exemplu vine de la o clientă care a avut o problemă cu fructele exotice: „Am luat două cutii, dar mi-au încasat 20, ceea ce a însemnat 33 de euro în plus. Exact așa au spus: ‘Eroare de sistem’. Ok, dar dacă eu nu am un cent, nu pot cumpăra”, a mai povestit un comentator.

„Banii trebuie controlați, nu numai la Lidl se întâmplă. Mie îmi place mai mult la Kaufland. Am Deutschland Kard, îmi iau scannerul și îmi scanez produsele singură, ca să văd în timp real ce prețuri se adaugă. E mai simplu așa”, a comentat o persoană.

Codul secret de pe etichetele fructelor din supermarket: Cum îți dai seama care sunt modificate genetic