Forțele israeliene l-au urmărit timp de peste un an pe liderul Hamas, care a dispărut în Gaza imediat după atacurile din 7 octombrie. Yahya Sinwar, în vârstă de 61 de ani, ar fi petrecut majoritatea timpului ascuns în tunelurile sub Fâșia Gaza, alături de un grup de gărzi de corp și un "scut uman" format din ostatici capturați în Israel.

În cele din urmă, se pare că și-a găsit sfârșitul într-o întâlnire neașteptată cu o patrulă israeliană în sudul Gazei.

Evenimentul s-a desfășurat în data de 16 octombrie, în jurul orei locale 10:00, atunci când un soldat din cadrul Batalionului 450 al IDF a observat un individ suspect care pătrundea într-o clădire situată în cartierul Tel Sultan din Rafah, conform relatărilor oferite de publicația The Times of Israel.

Soldatul a acționat prompt și a raportat situația comandantului său, care a dat ordinul de a deschide focul asupra locației. În jurul orei 15:00, o dronă militară a surprins imagini cu trei persoane care părăseau clădirea respectivă.

Doi dintre suspecți se deplasau în față, aparent deschizând calea celui de-al treilea, care s-a dovedit a fi Yahya Sinwar. În acel moment, armata israeliană a deschis din nou focul, rănind cele trei persoane.

Cei doi teroriști răniți au reușit să se refugieze într-o clădire din apropiere, în timp ce Sinwar s-a ascuns într-o altă clădire. IDF a desfășurat tancuri care au atacat ambele locații, iar o dronă a fost utilizată pentru a investiga interiorul camerei în care se ascunsese Sinwar.

Armata israeliană a anunțat uciderea liderului Hamas, creierul atacurilor din 7 octombrie. "Yahya Sinwar a fost eliminat"

În ultimele imagini surprinse ale liderului Hamas, drona a capturat secvențe cu un bărbat având brațul rănit și fața acoperită, ulterior identificat ca fiind Sinwar. Într-o încercare disperată de a scăpa, el a aruncat un băț spre dronă, dar, în acel moment, forțele israeliene au tras un nou obuz asupra lui.

The last minute of Sinwar life:



Footage shows wounded & sooty Sinwar, in a chair in a ruined residence, hurling stick at IDF drone moments before he was killed.



A must watch video of the mass murderer and master terrorist. pic.twitter.com/wVppvmKNd6