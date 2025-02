Coreenii consideră că aceasta aduce noroc, sănătate și prosperitate dacă este consumată înainte de trecerea în Noul An. Iată cum se prepară:

Ingrediente:

-Tteok (găluște din orez) – acestea sunt asociate cu un an în plus de viață.

-carne de vită (sau pui) pentru supă- aceasta simbolizează prosperitatea și abundența

-usturoi pentru un plus de savoare, aromă și protecție împotriva necazurilor

-sos de soia

-sare

-ulei de susan pentru noroc și un gust delicat

-ceapă verde

-ou fiert (opțional) pentru un adaos de protecție și abundență

Cel mai recomandat preparat pentru curele de slăbire. Vezi care este, de fapt, ingredientul de bază. Rețeta perfectă de care nu te mai saturi

Metoda de preparare este extrem de simplă. Fierbem carnea de vită sau de pui într-o oală mare, până când devine fragedă. Pentru a intensifica aroma, putem adăuga ghimbir sau usturoi. După aceea, introducem tteok (găluștele din orez) și le lăsăm să fiarbă până devin moi.

Condimentăm apoi cu sos de soia, sare și ulei de susan, adăugând usturoiul tocat și ceapa verde. Oul fiert, tăiat în jumătate, se pune la final, împreună cu puțină ceapă verde tocată mărunt pentru un decor special. Supa se servește fierbinte.

Oul simbolizează norocul, fertilitatea și protecția, în timp ce găluștele din orez sugerează obținerea unui an în plus de viață, iar carnea de vită sau pui reprezintă prosperitatea. De asemenea, sosul de soia și uleiul de susan sunt considerate simboluri ale norocului. Astfel, „supa norocului” nu este doar un preparat delicios, ci și o tradiție plină de semnificații și rădăcini culturale, utilizată pentru a celebra începutul unui nou an în Coreea.

Ai pus prea multă sare in supă? Un truc simplu o va salva în câteva secunde. Nu e vorba de cartof!