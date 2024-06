„Noi avem o coaliţie de guvernare, noi să avem o abordare comună a alegerilor, ar trebui să transformăm la această coaliţie de guvernare într-o coaliţie politică, lucru care nu s-a întâmplat (...). Eu cred că am fost destul de clar. Eu, în acest moment, sunt primul ministru al României, eu nu îmi întorc cuvântul dat faţă de toate formaţiunile politice şi mai ales faţă de democraţie, aşa este corect. Am zis că nu anunţ calendarul decât când am calendarul complet validat, cum e normal într-o coaliţie de guvernare. Am validat acel calendar, nu există că îl vom schimba în funcţie de cum arată noul sondaj (...). Guvernul României va rezista, fiindcă avem o obligaţie faţă de români când ne-am luat-o, când am făcut această coaliţie", a afirmat Marcel Ciolacu, vineri, într-o conferinţă de presă.

„Mai mult, eu îmi aduc aminte că Partidul Social Democrat, toţi colegii mei, am fost de acord ca domnul Nicolae Ciucă să fie un an şi şapte luni prim-ministru printr-un acord politic. Dacă încălcăm acorduri politice, aruncăm România într-o instabilitate politică după cheful şi cheremul unui partid. Eu cred că începem să pierdem tocmai ceea ce am câştigat foarte mult prin acest gentlemen agreement între Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, care pentru prima oară a fost respectat în România. Cu alte cuvinte, am intrat într-o altă epocă a democraţiei în România. România are o democraţie consolidată şi sunt ferm convins că amândoi vom merge să menţinem acest lucru greu câştigat după 30 de ani", a susţinut Ciolacu.