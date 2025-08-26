Calcarul apare pe aparat atunci când apa este prea dură. În timp, dacă nu este curățat aparatul, calcarul riscă să defecteze aparatul. Când fierbi apa, ionii de calciu și magneziu se precipită și se depun pe pereți și pe elementele de încălzire, iar această piatră depusă trebuie eliminată în mod regulat. Pe lângă faptul că arată inestetic, calcarul afectează și gustul apei.

Procesul de decalcifiere a unui aparat este foarte simplă și probabil că ai deja în casă produsele cu care să faci acest lucru, însă este nevoie să ții cont și de câteva sfaturi. Ai nevoie de oțet alb și de zeamă le lămâie.

Umple fierbătorul pe jumătate cu apă și cealaltă jumătate cu oțet alb, pune-l la fiert și lasă-l să dea în clocot. Oprește aparatul și lasă timp de 30 de minute sau chiar o oră ca soluția să acționeze. După aceea, aruncă lichidul și clătește bine cu apă rece. Pentru a scăpa de mirosul de oțet, este nevoie să fierbi de două-trei ori apă și fierbătorul va fi ca nou.

O altă soluție la îndemână este cu zeamă de lămâie. Ai nevoie de sucul de la o lămâie. Acest suc trebuie amestecat cu apă. În plus, poți pune și felii de lămâie înăuntru. Se lasă amestecul să fiarbă până când se oprește singur. Se lasă timp de 30 de minute să acționeze, apoi se clătește bine cu apă rece, se pune apă curată și se mai fierbe încă o dată sau de două ori pentru a scăpa complet de mirosul de lămâie.

În cazul în care sunt depuneri consistente de calcar, poți apela și la bicarbonat de sodiu. Dizolvă două lingurițe de bicarbonat într-o cană cu apă, toarnă amestecul în fierbător și completează cu apă până la nivelul maxim. Se lasă soluția să fiarbă în clocot, apoi se oprește, se lasă timp de 20 de minute și se clătește bine cu apă rece, potrivit sursei.