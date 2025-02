Artista a subliniat importanța ca acest cântec să devină parte din educația tinerelor generații, observând cu încântare cum copiii îl fredonează în școli și la diverse evenimente.

De asemenea, Paula Hrișcu a discutat despre emoția pe care o simte atunci când mii de oameni ascultă melodiile sale, descriind această experiență ca fiind copleșitoare.

Ea a menționat că succesul piesei sale a depășit toate așteptările, fără a-și propune vreodată să devină un imn național sau să atingă un anumit număr de vizualizări.

Hrișcu a subliniat că inspirația pentru melodie a venit pur și simplu din suflet, considerând că este o binecuvântare să vadă cum cântecul său a unit oamenii în momente importante, chiar și în proteste.

Realitatea Plus: Cum ai primit rugamintea oamenilor ca melodia ta, care are o istorie foarte interesanta, sa fie imnul Romaniei?

Paula Hrișcu: Eu ma bucur foarte mult ca acest cantec a ajuns atat de mult ascultat si apreciat, si nu m-am asteptat niciodata. L-am compus atunci cand a trebuit sa fie. L-am lansat in urma cu doi ani de zile, si a venit neasteptat de frumos. Prietenii mei si familia ma intrebau cand o sa fac si eu un cantec patriotic sau ceva legat de tara si am zis in momentul in care o sa imi vina inspiratia, un cantec poate un pic mai aparte, sau un cantec mai de sufletul meu.

Linia melodica s-a nascut venind de la Bucuresti spre Cluj, in masina. Am fredonat linia melodica, m-am inregistrat rapid, apoi au venit si versurile. La versuri a participat si Teodora Larisa Petruț și am vrut foarte mult ca acest cantec sa contina un text care ne reprezinta pe noi, ca si popor. Noi avem de toate, asa cum spune textul, suntem o tara asa de frumoasa si bogata din toate punctele de vedere, si ma bucur foarte mult ca cei care asculta se regasesc in el.

Nu m-am gandit daca sa fie imn, dar pe mine ma emotioneaza cand aud lucruile astea si nu imi vine sa cred cat de ascultat este acest cantec si ma bucur tare mult.

Realitatea Plus: Pe mine m-a impresionat o copila care iti canta melodia

Paula Hrișcu: Am vazut-o si eu in online, si vreau sa o felicit. Mi-a placut tare mult ce am auzit, si ma bucur tare mult ca generatia tanara, mai ales copiii, fredoneaza si invata acest cantec, la licee, in scolile gimnaziale, chiar si acum de 24 ianuarie si nu numai. Vad ca in fiecare zi ca acest cantec devine din ce in ce mai placut si ma bucur tare mult. Am incredere in generatia care va urma ca acest cantec va dainui mereu.

Realitatea Plus: Cantecul tau este un fenomen in momentul acesta. Este un cantec care i-a unit si pe oamenii care au stat in strada. Poate nu va mai aduceti aminte de oamenii care au stat in strada la Afumati si la Voluntari fermierii acum un an de zile. Tot cu aceasta melodie au stat in strada. Ce simte un artist in momentul in care mii de oameni ii asculta melodiile?

Paula Hrișcu: Eu nu am cuvinte sa va exprim ce bucurie am in suflet, si sper ca acest cantec sa ajunga acolo unde trebuie. Nu stiu ce sa va spun, dar ma emotioneaza foarte tare si nu imi vine sa cred ce se intampla.

Realitatea Plus: Te-ai gandit vreo secunda nu la cate vizualizari are pe YouTube, ca inteleg ca a sarit de 4-5 milioane, ceea ce este fabulos, te-ai gandit ca o melodie atat de simpla la prima vedere poate deveni un adevarat imn pentru romani, dincolo de mesajul absolut de puternic pe care il transmite?

Paula Hrișcu: Nu m-am gandit nicio secunda, va rog sa ma credeti. Fiecare cantec pe care l-am lansat si pe care l-am scos pe piata si a ajuns pana intr-un punct in care am fost uimita, dar mai ales aceasta melodie „Romanie, mandru plai”nu am avut nicio asteptare. Eu l-am facut pur si simplu pentru ca asa am fost inspirata de la Dumnezeu. L-am lansat si pe urma lucrurile au devenit surprinzatoare pentru mine. Poate ca asa a fost sa fie. Nu mi-am propus, nu mi-am dorit sa ajunga undeva anume, si orice cantec pe care il lansez nu doresc sa ajunga undeva anume sau sa aiba nu stiu ce succes. Le fac pur si simplu.

