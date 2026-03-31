Albirea trunchiurilor nu este doar o tradiție, ci o metodă eficientă de protecție. Stratul aplicat pe scoarță reflectă razele solare și previne apariția crăpăturilor cauzate de variațiile bruște de temperatură.

În același timp, reduce riscul apariției dăunătorilor care se ascund în fisurile scoarței pe timpul iernii. În gospodăria Mariei, o vecină cunoscută pentru livada sa bine întreținută, această tehnică este aplicată an de an.

A învățat-o de la bunica și o consideră esențială pentru sănătatea pomilor. După mai multe sezoane de aplicare constantă, diferențele sunt vizibile: scoarța este mai curată, iar pomii dau rod mai bogat.

Pe lângă beneficiile biologice, albirea are și un rol estetic, oferind livezii un aspect îngrijit. În trecut, copacii vopsiți serveau chiar și drept repere vizuale, însă astăzi principalul avantaj rămâne protecția naturală.



Deși varul rămâne o soluție ieftină și accesibilă, alternativele moderne sunt tot mai căutate. Vopselele pe bază de apă, special concepute pentru pomi, oferă o acoperire uniformă și o rezistență mai mare la ploaie.

Sunt ușor de aplicat și nu necesită pregătirea complicată a amestecului. O altă variantă eficientă este combinația de var sau cretă cu sulfat de cupru, care adaugă un efect fungicid.

Aceasta ajută la combaterea bolilor cauzate de ciuperci și este recomandată mai ales în zonele cu umiditate ridicată. În practică, alegerea depinde de nevoile fiecărei livezi.

Pentru protecție solară simplă, varul este suficient. Pentru o protecție mai complexă, împotriva bolilor și dăunătorilor, soluțiile combinate sau vopselele moderne sunt mai eficiente.

În livada Mariei, testele făcute de-a lungul timpului au arătat că utilizarea alternativelor moderne reduce frecvența reaplicării și oferă rezultate mai durabile, notează academiacorobea.ro.

Indiferent de metoda aleasă, pregătirea corectă a pomilor este esențială. Primul pas este curățarea scoarței, prin îndepărtarea porțiunilor uscate sau deteriorate. Apoi, zonele afectate pot fi dezinfectate cu o soluție slabă, pentru a preveni infecțiile.

Aplicarea se face, de regulă, primăvara devreme, când temperaturile sunt pozitive, dar nu foarte ridicate. Intervalul ideal este între 4 și 7 grade Celsius, pentru ca soluția să adere bine și să nu fie afectată de îngheț.

Un strat uniform, aplicat cu o pensulă lată, asigură protecția optimă. Pentru pomii tineri, este recomandată o soluție mai diluată, pentru a evita afectarea scoarței sensibile.

După aplicare, este importantă monitorizarea periodică. Ploile abundente pot reduce eficiența stratului, iar reaplicarea poate deveni necesară. În plus, menținerea unei bune ventilații și a unui nivel scăzut de umiditate în jurul pomilor contribuie la prevenirea mirosurilor și a bolilor.

Astfel, fie că alegi varul tradițional sau alternativele moderne, cheia succesului rămâne aplicarea corectă și adaptarea metodei la condițiile din grădină, potrivit sursei.