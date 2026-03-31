Termen limită foarte apropiat

Biletul a fost achiziționat pe 4 octombrie, în zona Bexley, iar termenul limită pentru revendicarea premiului este miezul nopții de 2 aprilie. Conform regulilor, câștigătorii au la dispoziție șase luni pentru a-și revendica banii. Dacă termenul expiră, suma va fi direcționată către cauze caritabile.

Reprezentanții loteriei îi îndeamnă pe cei din zona Bexley să își verifice biletele, inclusiv în locuri mai puțin obișnuite. Aceștia spun că astfel de situații sunt rare, dar nu imposibile, iar câștigătorul ar putea nici să nu știe că deține biletul norocos, mai ales că a fost un „lucky dip”, adică numerele au fost alese automat.

Căutări pe străzile din Londra

La începutul lunii, reprezentanții loteriei au mers în zonă pentru a încerca să găsească persoana câștigătoare. Un oficial al companiei a folosit chiar un megafon și o dubă inscripționată pentru a atrage atenția, în speranța că mesajul va ajunge la câștigător, fie că este localnic sau doar un vizitator.