Într-o scrisoare adresată miniştrilor Energiei, datată 30 martie şi consultată de agenția Reuters, Jorgensen a îndemnat guvernele naţionale să facă pregătiri din timp „în aşteptarea unei potenţiale perturbări prelungite” a pieței.

Europa, dependentă de combustibili importați

Oficialul european a subliniat că dependenţa ridicată a continentului de combustibilii importaţi face Europa „extrem de expusă” la efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra preţurilor globale la energie. De la începutul războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, la 28 februarie, preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au urcat cu peste 70%.

Deși aprovizionarea UE cu ţiţei şi gaze naturale nu a fost afectată direct de închiderea Strâmtorii Ormuz, regiune de tranzit strategic pentru livrările energetice, Europa se confruntă cu posibile dificultăți privind disponibilitatea produselor rafinate, precum motorina şi combustibilul pentru avioane.

În acest context, Comisia Europeană recomandă statelor membre să evite măsuri care ar creşte consumul de combustibil, ar restricţiona comerţul cu produse petroliere sau ar descuraja activitatea rafinăriilor europene. „Statele membre sunt încurajate să amâne orice lucrări de întreţinere a rafinăriilor care nu sunt urgente”, se arată în documentul transmis miniştrilor Energiei.