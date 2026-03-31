"Haideți să vedem ce se întâmplă cu prețul motorinei. Avem în momentul de față această propunere de ajutorare a populației prin ceea ce înseamnă reducerea accizei, respectiv prin plafonarea adaosului comercial la nivelul anului 2025.

Vom face un grafic, un grafic în care vom considera timpul, adică luna aprilie pe acciză, pe ordonată prețul motorinei în lei pe litru. Astăzi ne găsim în 31.03, 31 martie. Prețul astăzi, prețul mediu al motorinei este de 10,53 de lei pe litru. Asta înseamnă că începând de mâine va intra în vigoare această plafonare a adaosului comercial. Estimăm că vom avea o scădere a prețului cu 10 bani. Asta înseamnă că pe 1.04, pe 1 aprilie, prețul va fi undeva la 10,43 lei pe litru.

Ce înseamnă asta în mod concret? Înseamnă că mâine dacă mergem la pompă să cumpărăm, vedem o scădere față de ceea ce înseamnă prețul de astăzi. Dar Guvernul vine și ne spune: „O să avem încă un ajutor pe care îl vom primi prin scăderea cu 5% a accizei la motorină”.

Acciza la motorină este 2,8 lei, o scădere cu 5% ar însemna undeva la 17 bani dacă luăm în considerare și TVA-ul care se aplică la această acciză. Când se va aplica asta? Probabil undeva în zona lui 7 aprilie va intra efectiv în vigoare, dar pe 6 aprilie noi anticipăm că prețul motorinei va fi undeva la 10,60 lei pe litru. Asta înseamnă că față de data de 1 aprilie vom avea o ușoară creștere.

Pe data de 7 vom avea o scădere a prețului ca urmare a intrării în vigoare a acestei prevederi cu scăderea accizei cu 5%, cel mai probabil vom avea undeva un preț de 10,4 lei pe litru. Doar că tendința motorinei de creștere se va menține, ceea ce va face ca, cel mai probabil, până la sfârșitul lunii, 29.04, să avem un preț de 11 lei pe litru, chiar dacă avem aceste două măsuri aplicate.

Ceea ce conform acestei ordonanțe, cel mai probabil pe data de 30 aprilie vom avea din nou o scădere cu 17 bani, asta înseamnă că ne va duce undeva la 10,83 lei pe litru. Ceea ce vedem,vedem că pe parcursul lunii aprilie vom avea o scădere de 50 de bani, dar prețul va oscila cel mai probabil undeva între 10,5 și 11 lei pe litru, pentru că acest proces cel mai probabil se va continua și în luna mai", a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.