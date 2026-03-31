„În anul 2000, România avea doar 26% din PIB-ul mediu pe cap de locuitor al UE și am ajuns astăzi aproape la 80%. Suntem astăzi la aproape 80%. Este important să subliniem aceste lucruri pentru că bombardamentul constant cu știri negative ne face să pierdem imaginea de ansamblu.”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe X.

Șeful statului a precizat că, pentru a menține ritmul accelerat de dezvoltare, România trebuie să consolideze câteva direcții majore: reforma instituțiilor, aderarea la OCDE, trecerea la moneda euro, sprijinirea Republicii Moldova și echilibrarea bugetului european viitor.

Potrivit acestuia, reforma instituțiilor rămâne o prioritate pentru a „pune bazele unei creșteri economice solide”, iar aderarea la OCDE în acest an ar certifica faptul că România „are o guvernanță economică similară cu cele mai bogate țări.”.

Nicușor Dan a mai subliniat importanța integrării în zona euro și a consolidării Pieței Unice Europene, inclusiv prin dezvoltarea unei piețe energetice comune în care energia nucleară să joace un rol semnificativ. În același timp, el a reafirmat sprijinul României pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

„Uniunea trebuie ca în următorul buget pentru 2028-2034 să atingă un echilibru între competitivitate și coeziune în așa fel încât să își crească relevanța economică globală fără să adâncească decalajul de dezvoltare între țări.”, a concluzionat Nicușor Dan.