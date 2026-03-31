„Să vorbești de aroganță venind acum dinspre Palatul Victoria e un pic de râs, dacă nu de plâns. PSD va decide pentru PSD, ținând cont de părerile românilor. Eu nu dau lecții celor de la PNL. Nu vom spune celor de la PNL și USR ce să facă.

Noi excludem din start să facem alianță politică cu partide extremiste. Și, în al doilea rând, nu vom vota și nu vom susține un guvern minoritar. Acum nu pot să anticipez și nu știu ce vor vota colegii mei, dar imediat după vot o să vă anunț ce acțiuni vom face, având în vedere decizia politică ce se va lua”, a declarat Sorin Grindeanu, întrebat ce părere are despre declarația premierului Ilie Bolojan.

Luni seară, șeful executivului și al PNL a acuzat PSD de aroganță politică:

„Schimbarea unei persoane sau a alteia, dintr-o aroganţă politică, dintr-un calcul de poziţionare politică, fără să te gândeşti la efectele pe care le generezi şi ce pui în loc şi ce este de făcut pentru a rezolva problemele, înseamnă, cum să vă spun, că nu ţi-ai calculat corect acţiunile şi mai ales că nu te-ai gândit la ceea ce înseamnă, totuşi, interesul ţării noastre în această perioadă”, a spus Bolojan.