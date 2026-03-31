„Colaps economic şi facturi insuportabile. Cetăţenii şi industria plătesc astăzi preţuri la energie de 4-6 ori mai mari decât în alte state UE. Această anomalie distruge competitivitatea companiilor româneşti şi este principalul motor al inflaţiei, sărăcind populaţia prin scumpirea tuturor produselor şi serviciilor de bază. Situaţia actuală este mult agravată de eşecul investiţional al Statului care nu şi-a respectat obligaţiile”, afirmă sindicaliştii CNS Cartel Alfa într-un comunicat de presă.



În opinia acestora, România s-ar fi aflat astăzi „într-o poziţie de forţă, cu o dependenţă minimă de importuri şi imunitate la şocurile geopolitice (Războiul din Ucraina, conflictele din Orient), DACĂ statul şi-ar fi onorat promisiunile”, şi anume finalizarea hidrocentralelor aflate în diverse stadii de execuţie, modernizarea şi retehnologizarea termocentralelor pe cărbune pentru trecerea pe gaz natural, implementarea obligativităţii bateriilor pentru prosumatorii mari şi crearea parcurilor de stocare (după modelul Ungariei, unde astăzi exportăm energie ieftin ziua şi o importăm scump noaptea) şi accelerarea unităţilor de energie nucleară de la Cernavodă şi a noilor surse de la Doiceşti.



„Toate aceste proiecte ar fi creat locurile de muncă necesare pentru a compensa treptat reducerea sectorului carbonifer. În schimb, avem doar promisiuni blocate în licitaţii din 2021 (Işalniţa şi Turceni)”, adaugă sursa citată.



Cartel Alfa consideră că, dincolo de dimensiunea ecologică, „Planul Verde" al Uniunii Europene a fost conceput pentru a reduce dependenţa strategică de Rusia sau alţi actori internaţionali.



„Prin închiderea capacităţilor proprii fără a pune nimic în loc, Guvernul României face exact opusul: ne creşte vulnerabilitatea şi încurajează specula energetică”, a transmis Cartel Alfa.



Potrivit sindicaliştilor, măsurile din toate acestea au „un impact social devastator şi riscuri majore”.



„Închiderea forţată a cărbunelui fără măsuri de acompaniament social adecvat pregăteşte terenul pentru explozii sociale: în Gorj, peste 3.000 de locuri de muncă pierdute fără nicio alternativă reală, iar în Vâlcea, închiderea CET Govora lasă peste 85.500 de cetăţeni fără apă caldă vara şi fără căldură iarna. Deficitul de producţie va lăsa marii consumatori industriali fără posibilitatea unor contracte directe, punând în pericol mii de alte locuri de muncă”, precizează aceeaşi sursă.



CNS „Cartel ALFA" precizează că nu se opune modernizării sau schimbării, dar susţine ca acestea să fie făcută pe baze reale și în mod coerent, nu doar „în numele modernizării”.



„Susţinem tranziţia energetică, însă solicităm ca aceasta să fie făcută cu responsabilitate faţă de oameni. Schimbarea trebuie să fie sustenabilă pe termen lung şi protejată prin măsuri sociale ferme pe termen scurt. În concluzie, CNS „Cartel ALFA" cere anularea OUG şi stoparea închiderii termocentralelor pe cărbune până la punerea în funcţiune a capacităţilor de înlocuire promise. Securitatea energetică a ţării nu poate fi negociată!”, încheie CNS „Cartel ALFA".