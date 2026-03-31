Csoma Botond atrage atenția că România se confruntă deja cu probleme bugetare, iar o instabilitate politică ar putea amplifica aceste dificultăți. În opinia sa, piețele internaționale ar reacționa negativ, iar efectele s-ar vedea rapid în costurile de finanțare ale statului.

În același timp, liderul UDMR spune că nu este clar ce ar urma după o eventuală ieșire a PSD de la guvernare. El pune sub semnul întrebării utilitatea unei astfel de mișcări, în lipsa unui plan concret pentru etapa următoare. În acest context, consideră că varianta alegerilor anticipate ar aduce mai degrabă avantaje partidului AUR, fără beneficii reale pentru celelalte formațiuni.

Ce urmează după o eventuală rupere a coaliției

„Colegii de la PSD am înțeles că iau în calcul retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan, dar nu prea înțeleg care este pasul doi (…). Dacă am merge până la anticipate, pe lângă criza politică pe care o generăm, alegerile anticipate ar fi numai în avantajul partidului AUR, nici un alt partid nu ar ieși bine din alegerile anticipate”, a mai declarat politicianul pentru presă.

Deși afirmă că UDMR este pregătit pentru orice scenariu politic, Csoma Botond insistă că destrămarea coaliției nu ar fi o soluție. El subliniază că declarațiile politice privind ruperea colaborării sunt una, dar consecințele reale ale acestor decizii sunt mult mai greu de gestionat.

Liderul deputaților respinge și ideea unui Guvern minoritar, argumentând că măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar ar fi dificil de adoptat în lipsa unei majorități stabile. Într-un astfel de scenariu, executivul ar fi vulnerabil la moțiuni de cenzură repetate, ceea ce ar bloca activitatea guvernamentală.

Ce ar însemna căderea Guvernului

În final, Csoma Botond avertizează că o eventuală cădere a Guvernului ar avea efecte serioase, atât politic, cât și economic, de la creșterea deficitului până la împrumuturi mai scumpe pentru România.

„Eu cred că am avea consecințe destul de grave atât în plan politic, cât și în plan economic, ar crește din nou deficitul bugetar, am putea lua credite de pe piețele internaționale foarte scump, cu dobânzi foarte mari, ceea ce ar fi foarte-foarte dificil pentru România”.