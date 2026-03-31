Președintele PSD Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a declarat că această poziție a fost prezentată la întâlnirea regională de la Bacău, unde conducerea partidului a discutat cu liderii filialelor din zona de nord-est.

"Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare. Toți înțelegem problemele prin care trecem. Suntem un partid pro-european și rămânem pe această direcție, dar nu în modul în care funcționează acum această coaliție. La început, am crezut că această coaliție va funcționa. Eu, personal, am pornit de la ideea că un prim-ministru care a fost și primar, și președinte de consiliu județean înțelege problemele reale ale aleșilor locali, ale celor de la firul ierbii. Aceasta era așteptarea noastră, a tuturor, dar iată că ne-am înșelat"

Decizia, discutată cu liderii locali

Daniel Vasilică Harpa a precizat că s-a consultat cu primarii social-democrați din județ și cu președinții organizațiilor locale înainte de a transmite această poziție.

"Poziția noastră este una clară: putem continua la guvernare, pentru că am câștigat alegerile și avem această responsabilitate, dar nu în actuala formulă și nu cu această conducere, nu cu domnul Ilie Bolojan ca prim-ministru. Am transmis acest lucru în cadrul întâlnirii de la Bacău".

Întâlnire regională la Bacău

Luni a avut loc, la Bacău, o întâlnire între conducerea PSD și liderii filialelor din regiunea nord-est, în care a fost discutată actuala formulă de guvernare. Din delegația PSD Neamț au făcut parte lideri locali, parlamentari și reprezentanți ai administrației, alături de președintele filialei.