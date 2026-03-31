Pornind de la datele oferite de peco-online și de benzinării, prețul litrului de motorină a crescut în intervalul 1–31 martie de la 8,28 lei la 10,38 lei, ceea ce, tradus în volum de carburant, înseamnă o pierdere de peste 10 litri la fiecare plin (50 de litri).

La benzină, creșterea de la 7,97 lei la 9,36 lei pe litru îi lasă șoferii cu aproape 7 litri și jumătate mai puțin în rezervor.

Prețurile la pompă continuă să crească: motorina a depășit 11 lei pe litru. 18 scumpiri consecutive în mai puțin de o lună

Practic, pentru cei care alimentează săptămânal, pierderea cumulată în luna martie reprezintă cel puțin o jumătate de rezervor în minus, iar la motorină se apropie de un rezervor.

Specialiștii avertizează că prețurile vor urca și mai mult, chiar și dacă statele vor aplica diverse metode de tip intervenționist.