„Dronele au pătruns pe teritoriul finlandez. Luăm situația foarte în serios. Autoritățile de securitate au reacționat imediat, iar investigațiile sunt în curs”, a declarat ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen.

Premierul Petteri Orpo a precizat că aeronavele fără pilot nu au fost doborâte, ci s-au prăbușit singure, iar un avion de vânătoare F/A-18 Hornet a fost trimis pentru identificare. Potrivit Ministerului Apărării, un UAV a fost descoperit la nord de orașul Kouvola, iar un altul în estul acestuia, în apropiere de granița cu Rusia.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a confirmat într-o postare pe platforma X că „una dintre drone a fost de origine ucraineană”, subliniind că nu există o amenințare militară la adresa țării și că autoritățile au reacționat prompt.

De la Kiev, purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a declarat că Ucraina colaborează cu Finlanda pentru clarificarea circumstanțelor incidentului și susține că aparatele nu aveau ca destinație Finlanda.

„Cel mai probabil, a fost vorba despre interferențe provocate de sistemele ruse de război electronic”, a spus Tykhyi, adăugând că Ucraina și-a exprimat scuzele față de partea finlandeză.

Ministrul finlandez de Externe, Elina Valtonen, a precizat că Helsinki nu intenționează să ceară Ucrainei suspendarea atacurilor asupra infrastructurii petroliere din Rusia. „Ucraina are dreptul de a se apăra. Nu impunem restricții privind țintele vizate pe teritoriul rus”, a declarat Valtonen, citată de postul Yle.

Ea a adăugat că Finlanda dezvoltă propriul sistem de apărare antidrone, care ar urma să fie operațional în următoarele luni, și a subliniat că situația similară nu ar trebui să se repete.

Incidentul are loc în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse. În noaptea de 29 martie, Ucraina a lovit pentru a doua oară în decurs de o săptămână terminalul petrolier din portul rus Ust-Luga de la Marea Baltică, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Pe 26 martie, forțele ucrainene au atacat și rafinăria Kinef din regiunea Leningrad, aflată în apropierea graniței cu Finlanda.