Sprijinul pentru Ilie Bolojan scade în Guvern. Claudiu Manda (PSD): „Ne afundă în crize. Trebuie să plece”

Bolojan e contestat și de colegii de guvernare. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, anunță că premierul are zilele numărate la Guvern. Într-o postare pe pagina lui de socializare, Claudiu Manda susține că premierul „ne afundă în crize, sărăcie și suferință”. 

În urma discuțiilor cu peste 20 de filiale județene ale partidului s-a ajuns la concluzia că nimeni nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan în fruntea Executivului, mai spune europarlamentarul PSD. Totodată, acesta precizează că social-democrații nu îl vor mai accepta pe Ilie Bolojan drept premier „de dragul unei stabilități iluzorii”.

Claudiu Manda a invocat cel mai recent sondaj potrivit căruia 8 din 10 români consideră că direcția guvernării este greșită. De altfel, Claudiu Manda reamintește faptul că prim-ministrul nu ține cont de părerea social-democraților, ceea ce a aruncat coaliția într-un haos, mai spune acesta. 

