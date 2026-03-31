Situația rămâne însă neclară, iar documentele care au stat la baza deciziei nu au fost desecretizate. În timpul campaniei, Nicușor Dan a declarat că va face publice toate informațiile legate de acest episod politic fără precedent, început la 6 decembrie 2024. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost prezentat niciun raport oficial care să explice motivele anulării alegerilor.

Un raport prezentat extern, dar nu și public

În același timp, președintele a afirmat că a prezentat un raport detaliat pe acest subiect în cadrul unei întâlniri informale cu liderii europeni, la Copenhaga. Documentul respectiv nu a fost însă făcut public și nici explicat de administrația prezidențială, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la conținutul și natura acestuia.

Lipsa de transparență a alimentat speculațiile privind documentele care au stat la baza deciziei, inclusiv dacă este vorba despre acte din zona judiciară sau alte informații care nu au fost comunicate oficial. În acest context, apare și problema unei posibile interferențe între zona politică și cea a justiției.

Critici din partea SUA

Subiectul a atras atenția și la nivel internațional. Congresul american, prin Comisia Juridică, a criticat dur anularea alegerilor din România. Aceste reacții pun o presiune suplimentară asupra autorităților române pentru a oferi explicații clare.

Deși a fost una dintre promisiunile importante din campania electorală, desecretizarea documentelor și clarificarea situației întârzie. Până în acest moment, nu există un termen clar pentru momentul în care aceste informații vor fi făcute publice.